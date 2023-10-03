Ты это делаешь не только ради себя. Как стать приёмным родителем?

Трое и больше детей в семье. Пока некоторые не могут решиться на одного ребенка, другие люди становятся действительно счастливыми, заботливыми и любящими родителями для чужих детей. Об особенностях воспитания приемного ребенка поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что нужно для того, чтобы стать той самой SOS-мамой, каким критериям необходимо соответствовать?
Оксана Говен, директор Социально-педагогического центра с приютом Ленинского района г. Минска:
Самое главное – это четко для себя определить, что ты действительно хочешь и можешь быть этим приемным родителем. Здесь внутренний диалог должен быть настолько честный, открытый, что ты это делаешь не столько ради себя. Хотя, безусловно, каждый человек, принимая такое решение, преследует свою какую-то личную цель. Но прежде всего ты это делаешь для тех детей, которые будут находиться у тебя на воспитании. Дальше процедура достаточно регламентирована. Есть ряд нормативных документов, которыми регулируется установление опеки и то, какие граждане могут быть опекунами, попечителями, какие – нет. Точно так же и приемные родители, и родители-воспитатели детского дома семейного типа.