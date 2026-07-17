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В Нидерландах официально объявили о нехватке воды

17 июля 2026 07:56
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В Нидерландах официально объявили о нехватке воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стала продолжительная засуха и как следствие – падение уровня рек.

Имеющихся запасов в стране не хватает для удовлетворения текущих нужд. По прогнозам синоптиков, сухая погода в Нидерландах продержится еще несколько недель. Власти вводят чрезвычайные меры. Одна из них – реже открывать шлюзы для защиты пресных водоемов от соленой морской воды. В ряде провинций ограничили забор воды из подземных источников. Кроме того, фермерам запретили поливать поля. Для спасения западных районов правительство меняет схему работы плотин на притоках Рейна.

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов.

# Природные катаклизмы # Погода

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