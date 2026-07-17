В Нидерландах официально объявили о нехватке воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стала продолжительная засуха и как следствие – падение уровня рек.

Имеющихся запасов в стране не хватает для удовлетворения текущих нужд. По прогнозам синоптиков, сухая погода в Нидерландах продержится еще несколько недель. Власти вводят чрезвычайные меры. Одна из них – реже открывать шлюзы для защиты пресных водоемов от соленой морской воды. В ряде провинций ограничили забор воды из подземных источников. Кроме того, фермерам запретили поливать поля. Для спасения западных районов правительство меняет схему работы плотин на притоках Рейна.