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Вильнюс утопает в тоннах зловонных отходов

17 июля 2026 08:01
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Экологический кризис наблюдается в Литве. Столичный регион страны утопает в тоннах зловонных отходов, а правительство готовится объявить чрезвычайное положение государственного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной коммунального коллапса стал затяжной конфликт вильнюсских властей с перерабатывающим предприятием, которое частично уничтожено в результате прошлогоднего пожара. Вместо помощи в восстановлении завода, чиновники накопили долги перед мусоропереработчиками на сотни тысяч евро. Власти полностью провалили программу модернизации очистного комплекса, стоимостью более 4 миллионов евро. При этом провинциальные города отказываются принимать столичные нечистоты для переработки. Вывоз мусора на пригородную свалку приостановлен из-за критического загрязнения воздуха. Ухудшает ситуацию и летний зной.

Латвия и Литва согласовали проведение совместных учений на военном полигоне «Селия».

# Международная политика

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