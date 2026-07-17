Вильнюс утопает в тоннах зловонных отходов

Экологический кризис наблюдается в Литве. Столичный регион страны утопает в тоннах зловонных отходов, а правительство готовится объявить чрезвычайное положение государственного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной коммунального коллапса стал затяжной конфликт вильнюсских властей с перерабатывающим предприятием, которое частично уничтожено в результате прошлогоднего пожара. Вместо помощи в восстановлении завода, чиновники накопили долги перед мусоропереработчиками на сотни тысяч евро. Власти полностью провалили программу модернизации очистного комплекса, стоимостью более 4 миллионов евро. При этом провинциальные города отказываются принимать столичные нечистоты для переработки. Вывоз мусора на пригородную свалку приостановлен из-за критического загрязнения воздуха. Ухудшает ситуацию и летний зной.