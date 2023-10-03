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Проследить архитектурное развитие города. В Минске открылась выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра»

03 октября 2023 14:47
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Новости Беларуси. Узнать, какой была белорусская столица раньше, и проследить архитектурное развитие города. Выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра» открылась в одном из столичных торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проследить архитектурное развитие города. В Минске открылась выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра» -1

На более чем 20 стендах размещены фотографии минских улиц разных лет. Это своеобразный отчет архитекторов, отражающий основные достижения белорусского зодчества. Здесь же можно увидеть уникальные снимки архитектурных проектов, которые так и не воплотились в жизнь. Например, различные вариации обелиска Победы на проспекте Независимости.

Проследить архитектурное развитие города. В Минске открылась выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра» -4

Юлия Лаппо:
Наибольший эффект на меня произвела картина, где наш проспект Независимости. Действительно, очень интересно изображен. Очень интересно посмотреть, каким был Минск раньше в те годы.

Проследить архитектурное развитие города. В Минске открылась выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра» -7

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:
Очень интересная выставка, которая должна заинтересовать минчан и туристов, потому что она показывает, каким был Минск до революции, до войны и после войны и каким он стал в последние годы.

Проследить архитектурное развитие города. В Минске открылась выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра» -10

Выставка – это часть насыщенной программы национального фестиваля архитектуры, который проходит в эти дни в столице. Увидеть уникальные фотографии можно будет до 15 октября.

# Выставки в Минске # общество # Михаил Гаухфельд # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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