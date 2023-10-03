Проследить архитектурное развитие города. В Минске открылась выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра»

Новости Беларуси. Узнать, какой была белорусская столица раньше, и проследить архитектурное развитие города. Выставка «Минск: вчера, сегодня, завтра» открылась в одном из столичных торговых центров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На более чем 20 стендах размещены фотографии минских улиц разных лет. Это своеобразный отчет архитекторов, отражающий основные достижения белорусского зодчества. Здесь же можно увидеть уникальные снимки архитектурных проектов, которые так и не воплотились в жизнь. Например, различные вариации обелиска Победы на проспекте Независимости.

Юлия Лаппо:

Наибольший эффект на меня произвела картина, где наш проспект Независимости. Действительно, очень интересно изображен. Очень интересно посмотреть, каким был Минск раньше в те годы.

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Очень интересная выставка, которая должна заинтересовать минчан и туристов, потому что она показывает, каким был Минск до революции, до войны и после войны и каким он стал в последние годы.