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Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи

17 июля 2026 08:27
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Фестивальный Витебск умеет удивлять, но в этом году «Славянский базар» подготовил для своих гостей поистине историческое культурное событие. Пока на главных сценах города вовсю звучат музыкальные аккорды, в тишине Художественного музея разворачивается настоящая сенсация мирового искусства. 

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
В фестивальную столицу прибыл подлинник картины Марка Шагала «Над городом». Этот холст стал гимном всепоглощающей любви. И он был создан в период с 1914 по 1918 годы. 

В этот период у Марка Захаровича в жизни проходило много ярких событий. И одно из, наверное, самых главных, важных, это то, что в 1915 году его возлюбленная Белла стала его женой. 

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи-4

Алексей Героев, председатель Витебского городского исполнительного комитета:
Это уже добрая, хорошая традиция выставлять картины Шагала на «Славянском базаре». Я напомню, что на юбилейном 25-м Славянском базаре в 2016 году здесь, в стенах Художественного музея, была выставлена картина Марка Шагала «Купание ребенка». И традицию эту мы будем продолжать.

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи-6

Марат Марков, министр культуры Республики Беларусь:
Может быть, кому-то открою маленькую тайну. Когда-то в свое время, в глубоком детстве, я о Марке Шагале узнал почему-то из стихотворения Роберта Рождественского. Если кто-то читал, оно так и называется «Марк Шагал». Оно начинается замечательными строками: «он стар и похож на свое одиночество». Это про человека, про автора картины, который уехал, но при этом каждому, кто приезжал из Советского Союза, он задавал ему один вопрос: а вы не из Витебска? И это очень символично. Поэтому я очень рад, что сегодня именно в Витебске эта картина.

Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи-8

Это триумфальное возвращение домой не будет одиночным, ведь «Над городом» – часть знаменитого автобиографического триптиха. 

Ольга Галактионова, генеральный директор Третьяковской галереи:
Наверное, два важных аспекта жизни Марта Захаровича Шагала были – это Витебск, его родина, и Третьяковская галерея, с которой он дружил, и которой он очень мудро определил какие-то вещи в своем наследии. Сейчас мы на исторической Родине этого прекрасного произведения, в Витебске. Понимаем, что это очень важная часть взаимодействия и нашего общего культурного кода с Беларусью, важного общего диалога культурного. Я думаю, что это не последнее наше взаимодействие. Спасибо за нашего великого художника Марка Захаровича Шагала.

Подробности смотрите в видео.

# Марк Шагал # Музеи # Музеи Витебска # Марат Марков # Славянский базар в Витебске

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