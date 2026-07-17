Прикоснуться к шедевру Шагала можно в Витебске – картину «Над городом» привезли из Третьяковской галереи

Фестивальный Витебск умеет удивлять, но в этом году «Славянский базар» подготовил для своих гостей поистине историческое культурное событие. Пока на главных сценах города вовсю звучат музыкальные аккорды, в тишине Художественного музея разворачивается настоящая сенсация мирового искусства.

Анна Меркушевич, корреспондент:

В фестивальную столицу прибыл подлинник картины Марка Шагала «Над городом». Этот холст стал гимном всепоглощающей любви. И он был создан в период с 1914 по 1918 годы. В этот период у Марка Захаровича в жизни проходило много ярких событий. И одно из, наверное, самых главных, важных, это то, что в 1915 году его возлюбленная Белла стала его женой.

Алексей Героев, председатель Витебского городского исполнительного комитета:

Это уже добрая, хорошая традиция выставлять картины Шагала на «Славянском базаре». Я напомню, что на юбилейном 25-м Славянском базаре в 2016 году здесь, в стенах Художественного музея, была выставлена картина Марка Шагала «Купание ребенка». И традицию эту мы будем продолжать.

Марат Марков, министр культуры Республики Беларусь:

Может быть, кому-то открою маленькую тайну. Когда-то в свое время, в глубоком детстве, я о Марке Шагале узнал почему-то из стихотворения Роберта Рождественского. Если кто-то читал, оно так и называется «Марк Шагал». Оно начинается замечательными строками: «он стар и похож на свое одиночество». Это про человека, про автора картины, который уехал, но при этом каждому, кто приезжал из Советского Союза, он задавал ему один вопрос: а вы не из Витебска? И это очень символично. Поэтому я очень рад, что сегодня именно в Витебске эта картина.