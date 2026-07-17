«Буду жюрить беспристрастно!» Пообщались с Ириной Дорофеевой на «Славянском базаре»
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева, в райдере которой свежий витебский ветер.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Приятно возвращаться просто в Витебск – прекрасный город, на сцену амфитеатра и в жюри конкурса. Это действительно ответственно. Особенно, когда ты был по ту сторону и знаешь, как трясутся коленки, как для тебя это важно. Когда каждый конкурсант думаешь, что это такая огромная ступенька в жизни. Если я сейчас выиграю, меня все заметят, моя жизнь полностью изменится. Не давит ли ощущение такой ответственности перед молодыми конкурсантами, зная, что они по-настоящему чувствуют сейчас?
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Если честно, не давит. Может быть, по долгу профессии – я еще преподаю, являюсь заведующей кафедрой эстрадной музыки в нашем Белорусском государственном университете культуры и искусств. Я вижу студентов, как подрастает молодежь. У меня уже очень много выпускников талантливых, уже известных звезд. Они уже тоже все с регалиями, званиями. Я очень за них рада. Скажу честно, для меня было важно, допустим, что в жюри когда-то был Виктор Вуячич, Владимир Георгиевич Мулявин, который меня слушал. Два слова от них – это было какое-то знаковое событие, какое-то напутствие в жизни. Как будто крылья у меня за спиной вырастали. В 1999 году председателем жюри была Александра Пахмутова, которая потом в дальнейшем даже написала для меня песню «Любовь и радость Беларуси». Она тоже премьерой состояла на фестивале. Это все важно.
Ирина Дорофеева:
Я, конечно, хочу просто тоже, чтобы мой посыл, мои чувства, энергетика, может быть, тот выбор, который будет сделан, может быть, не намеренно или намеренно… Это все-таки тоже такое восприятие ежесекундное во время исполнения. Я бы хотела, чтобы это принесло успех исполнителю, тем лауреатам, которые обязательно выступят. Даже, может быть, не только лауреатам. Просто эта сцена фестиваля Летнего амфитеатра какая-то великая, знаковая. Сам фестиваль, мне кажется, собирает каких-то очень ярких, необыкновенных артистов, которые однажды, когда выйдут на эту сцену, уже для себя должны состояться. Какое-то волшебство должно произойти. Поэтому я думаю, что буду жюрить беспристрастно и просто принесу тоже какую-то удачу всем участникам.
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