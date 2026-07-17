«Буду жюрить беспристрастно!» Пообщались с Ириной Дорофеевой на «Славянском базаре»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева, в райдере которой свежий витебский ветер. Ольга Бурлакова, ведущая:

Приятно возвращаться просто в Витебск – прекрасный город, на сцену амфитеатра и в жюри конкурса. Это действительно ответственно. Особенно, когда ты был по ту сторону и знаешь, как трясутся коленки, как для тебя это важно. Когда каждый конкурсант думаешь, что это такая огромная ступенька в жизни. Если я сейчас выиграю, меня все заметят, моя жизнь полностью изменится. Не давит ли ощущение такой ответственности перед молодыми конкурсантами, зная, что они по-настоящему чувствуют сейчас?

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Если честно, не давит. Может быть, по долгу профессии – я еще преподаю, являюсь заведующей кафедрой эстрадной музыки в нашем Белорусском государственном университете культуры и искусств. Я вижу студентов, как подрастает молодежь. У меня уже очень много выпускников талантливых, уже известных звезд. Они уже тоже все с регалиями, званиями. Я очень за них рада. Скажу честно, для меня было важно, допустим, что в жюри когда-то был Виктор Вуячич, Владимир Георгиевич Мулявин, который меня слушал. Два слова от них – это было какое-то знаковое событие, какое-то напутствие в жизни. Как будто крылья у меня за спиной вырастали. В 1999 году председателем жюри была Александра Пахмутова, которая потом в дальнейшем даже написала для меня песню «Любовь и радость Беларуси». Она тоже премьерой состояла на фестивале. Это все важно.