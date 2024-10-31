Когда расстояние не преграда. Творческие коллективы Советского района приняли участие в международном фестивале «Палитра народов», который проходит в Нижнем Новгороде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Формат интересный и необычный. Участие белорусских артистов стало возможным благодаря организации телемоста. Свои творческие достижения в 6 номинациях представили разные коллективы. Но в финал вышли только семь. В их числе образцовый фольклорный ансамбль «Жарт», дуэт педагогов Центра дополнительного образования «Светоч» и другие.

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:

Ищем новую форму работы для того, чтобы не только руководство наших районов, но и просто обычные люди тоже как-то лучше узнавали друг друга, понимали, что мы братья и что у нас общая история, традиции и, конечно же, общее будущее. Поэтому такой проект нам предложил именно Нижний Новгород – поучаствовать в международном фестивале творчества, который называется «Палитра народов».

Это не первое совместное мероприятие. Напомним, что между администрацией Советского района Минска и Нижнего Новгорода подписано соглашение о сотрудничестве.