В Минске устраняют несанкционированные свалки у дорог и в лесных фондах

С начала 2024 года в Минске организовано порядка 30 контрольно-аналитических мероприятий по выявлению стихийных свалок и устранению несанкционированного размещения отходов. Только в октябре провели 11 таких рейдов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в месяц по благоустройству выявлено и устранено свыше 200 нарушений. А с начала года стихийных свалок ликвидировано уже более тысячи. Особый акцент – на лесные массивы, зеленые зоны, места отдыха, а также территории вблизи водоемов и дорог. Инициаторы профилактических рейдов – сотрудники комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и Минского лесопаркового хозяйства.

Дмитрий Шунькин, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Мероприятия мы поводим постоянно. Это не разовая акция, такие контрольные мероприятия проводятся на постоянной основе в течение года. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по статье кодекса административных нарушений, где предусмотрена сумма штрафа на физическое лицо до 30 базовых величин, на юридическое до 1 000 базовых величин.

Тема наведения порядка актуальна всегда, не зависимо от времени года и обстоятельств. Это не разовая акция, а повседневная систематическая работа.