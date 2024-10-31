Для членов Молодёжного совета при Мингорсовете провели мастер-класс по ораторскому искусству

Приобрести новые навыки и усовершенствовать свое умение говорить на публике. В Минске для членов Молодежного совета при Мингорсовете провели мастер-класс по ораторскому искусству, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Говорили об имидже молодого лидера. В современном мире самое мощное оружие – речь. Сегодня молодежь узнала, как правильно структурировать, грамотно выстраивать и подавать ее. На чем делать акценты, чтобы люди понимали, что до них хотят донести. И могли выступать в коллективе.

Анна Щеглова, ведущий специалист по работе со СМИ аппарата республиканского совета общественного объединения «Белая Русь»: Хотелось бы донести до будущих молодых политиков (такими они себя видят) то, как надо презентовать себя на аудиторию, как доходчиво донести какую-то информацию, и показать, что каждый из нас может делать это хорошо.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Буквально только две недели назад как подвели итоги «Минской смены – 2024». Мы уже приняли решение с нашим молодежным крылом, Молодежным парламентом при Минском городском Совете депутатов познакомиться с одним из проектов более подробно – это самый действенный способ передачи информации, которая может быть полезна, молодые молодым.

Здесь же обсудили и предстоящую электоральную кампанию, участие молодежи в ней. Такие встречи продолжатся. Уже следующая состоится через неделю.