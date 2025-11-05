Областную олимпиаду по трудам для детей с особенностями провели в Могилёвской области

Обычная олимпиада для необычных детей. Беларусь активно развивает культуру принятия инвалидности, что позволяет людям с особенностями выйти из изоляции, встроиться в общество и стать более самостоятельными. За последние 20 лет численность спецшкол в стране сократилась примерно в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня более 70 % детей с особенностями получают образование в условиях интеграции, посещая обычные детские сады и школы. Государство дает возможность молодым людям учиться, развиваться и получить профессию, чтобы активно участвовать в жизни страны. Ярким примером, как работает такой системный подход, стала областная олимпиада по трудовому обучению среди детей с особенностями психофизического развития, которая прошла на базе Белыничской специальной школы-интерната. Об уникальном мероприятии – Юлия Мычка.

Точность разметки, идеальный прямой угол и в результате – прочная табуретка. Все это на уникальной для Беларуси олимпиаде по трудовому обучению. Более 10 лет Могилевская область дает ребятам с особенностями развития возможность заявить о себе и выбрать профессию, с которой они свяжут свою жизнь. В этот раз олимпиада прошла на базе Белыничской специальной школы-интерната и собрала 25 ребят из разных уголков области.

Ирина Кускова, заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома:

Как известно, труд для всех людей является основой основ. И наша задача – научить детей с особенностями развитию этого навыка.

Олимпиада включает два этапа: теорию и практику. Две основные компетенции – столярное и швейное дело. Парни изготавливают деревянные пазлы и табуретки, а девочки шьют салфетки. И это своего рода модель реального рынка труда: живая конкуренция, где работодатель выбирает качество. Главная цель – показать ценность труда, доказать, что хорошая работа всегда будет оценена по достоинству. Заметно волнуется Алексей Чепелов из Глусского района. Он никогда не делал табуреток. Его конек – это рабочий инвентарь.

Алексей Чепелов, учащийся Ряснянской специализированный школы-интерната:

Швабры, грабли, стол. Табуретки – это тоже вроде бы легкотня для меня, но все равно переживаю.

Вот уже 20 лет Беларусь уверенно движется по пути инклюзии – вовлечения людей с особенностями в жизнь общества. Этот принцип закреплен в Кодексе об образовании. Каждый особенный ребенок обучается по индивидуальному плану, чтобы получить востребованную профессию, быть реализованным и полезным своей стране. Этот подход дает реальные результаты. Уверенно за швейную машинку садится Рита Шажкова из Черикова. С иголкой и ниткой она подружилась всего два года назад, когда педагог в школе смог раскрыть ее потенциал.