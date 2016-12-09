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Творческая реабилитация: удивительные работы из психоневрологического дома-интерната

09 декабря 2016 20:46
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Новости Беларуси. В психоневрологических домах-интернатах Минска выходят на новый уровень оздоровления тех, кто в этом особенно нуждается.

К примеру, в четвертом, в рамках новой программы «Ар брют» открылась специальная мастерская живописи и рукоделия.

Примечательно, что картины и самотканые полотна уже пользуются большим спросом в храмах и на ярмарках-продажах. Работы самобытных авторов часто сравнивают с высоким искусством. Главное, по словам специалистов, что творчество уже частично сумело исцелить некоторых подопечных.

Кроме того, постояльцы учреждения читают книги, пишут стихи, занимаются гимнастикой и боулингом, посещают сеансы ароматерапии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Вересновская, инструктор по трудотерапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат № 4»:
Здесь они получают только положительные эмоции. Они действительно хорошо делают свою работу. Я всегда их поддерживаю и хвалю, потому что есть за что хвалить.

Татьяна Бируля, инструктор по трудотерапии ГУ «Психоневрологический дом-интернат № 4»:
Замечательный совершенно Марат. Очень похожа работа на работу Врубеля. Сегодня мы работаем маслом, и работы очень хорошие, интересные и необычные.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:
Сегодня на базе наших стационарных социальных учреждений созданы все условия для развития социальной, бытовой и творческой реабилитации. Вы могли видеть, насколько наши проживающие не имея ни опыта, ни творческого образования, художественного опыта,

творят такие шедевры: картины, поделки, сувениры.

# Творчество # общество # Татьяна Вересновская # Татьяна Бируля # Ирина Дудка # Фотофакт

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