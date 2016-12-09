Льготы по налогам для многодетных: какие документы нужны?

У многих из нас линия жизни и линия ума никогда не пересекаются. Но вот «горячая линия» телеканала СТВ – это линия, которая соединяет всех тех, кого жизнь поставила в тупик. Звонят нам отовсюду и по разным причинам. Мы стараемся помочь и отреагировать. Сегодня мы предлагаем порцию вопросов и ответов наших телезрителей.

Вопрос:

В марте 2016 года у нас в семье родился третий ребенок. Слышала, многодетные семьи освобождаются от уплаты земельного налога и налога на недвижимость. Мы обратились в налоговую инспекцию и предъявили свидетельства о рождении детей, но нам отказали в предоставлении льготы на том основании, что недостаточно лишь свидетельств о рождении. Правомерно ли поступили наши сотрудники?

Елена Мойсейчик, юрист:

Сотрудники поступили правомерно. Да, действительно, в соответствии с налоговым законодательством, от уплаты земельного налога и налога на недвижимость освобождаются многодетные семьи. Но при этом следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 62-ой Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся трое и более детей. Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдают местные исполнительные и распорядительные органы. Чтобы воспользоваться положенной льготой, вам следует предоставить удостоверение многодетной семьи.