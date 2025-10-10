Рыженков принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе

Тёплый приём Лукашенко в Таджикистане! Что главы государств обсудят на саммите СНГ?

Саммит лидеров глав государств СНГ традиционно предваряет Совет министров иностранных дел. Заседание прошло в Душанбе накануне. Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси вместе с коллегами провел содержательный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем выступлении Максим Рыженков отметил необходимость широко информировать о достижениях СНГ и его способности к совместному противодействию современным вызовам и угрозам. Также озвучен призыв к дальнейшему проведению скоординированной политики для продвижения общих интересов.

Беларусь рассчитывает на подписание в скором времени очередной дорожной карты сотрудничества между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Добавленную стоимость ожидаем от учреждения формата «СНГ плюс». На заседании СМИД СНГ рассмотрено 16 вопросов.

После одобрения 11 документов внесены для дальнейшего рассмотрения Советом глав государств, три документа – Советом глав правительств. Руководитель МИД Беларуси провел ряд коротких встреч с главами внешнеполитических ведомств государств – участников СНГ.