Чтобы ни один ребенок в городе не остался без внимания: марафон «Наши дети» продлится до 8 января

Новости Беларуси. Традиционный благотворительный марафон. Городская акция «Наши дети» стартовала 9 декабря в Минском государственном Дворце детей и молодежи.

Ежегодное мероприятие организовано по инициативе главы государства и шагает по стране с 1995 года.

Новогодние праздники пройдут во многих учреждениях образования и здравоохранения столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запланировано более 200 мероприятий, в которых примут участие около 18 тысяч детей. Акция продлится по 8 января.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Самое главное – чтобы в рамках этой акции, которая продлится в течении месяца, ни один ребенок в городе не остался без внимания. И мы, взрослые, должны как никогда проявить ту заботу и то внимание, в котором нуждаются наши дети.

Участник акции:

Желаю всем, чтобы посещали всякие праздники, музеи, театры и концерты.