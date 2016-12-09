У многих из нас линия жизни и линия ума никогда не пересекаются. Но вот «горячая линия» телеканала СТВ – это линия, которая соединяет всех тех, кого жизнь поставила в тупик. Звонят нам отовсюду и по разным причинам. Мы стараемся помочь и отреагировать. Сегодня мы предлагаем порцию вопросов и ответов наших телезрителей

Вопрос:

Могут ли выселить из общежития одинокую беременную женщину?

Елена Мойсейчик, юрист:

Правило выселения из общежитий, предусмотренное Жилищным кодексом, звучит так: «Работники, прекратившие трудовые (служебные) отношения с организацией, предоставившей жилое помещение государственного жилищного фонда в общежитии, в случае отказа освободить помещение в общежитии, подлежат выселению из него со всеми гражданами, проживающими совместно с ними, в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения». Таким образом, если вы не являетесь работником данной организации, то, к сожалению, Вы подлежите выселению.