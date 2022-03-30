«Тут нам рассказали такое, что никто не расскажет». Провели один день в патриотическом лагере в Брестской крепости

Новости Беларуси. Вместо каникул – погружение в героическое прошлое. В Брестской крепости весенняя смена в патриотическом лагере. 30 подростков, среди которых и девушки, живут по армейскому порядку, знакомятся с военным делом, техникой и осваивают приемы самообороны. Главное условие для участников – отказ от гаджетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая провела один день со школьниками.

Погрузиться в историю даже не на день, а на целую неделю. 10-классница Анна Хмурец – часовой-школьник на Посту Памяти. А в каникулярное время оттачивает навыки в лагере Молодежного патриотического центра. В будущем видит себя военным психологом или медиком.

Анна Хмурец, ученица средней школы № 14 Бреста:

Я заступала на посту № 1. Нас там обучали истории, но тут нам рассказали такое, что никто не расскажет. Без телефонов тут абсолютно можно легко обходиться. Мы сюда приезжаем, и тут вообще не до телефонов. Мы просто сами знакомимся друг с другом. У нас хорошие тут люди.

Конкурс в смене лагеря был нешуточный: из 40 тысяч школьников Московского района Бреста выбрали 30 лучших. Гендерное равноправие – почти половина девчонок. Но без уступок – строевая и огневая подготовка, ориентирование на местности, навыки первой медицинской помощи.

Альпинистское снаряжение сегодня в обучении, а уже завтра восхождение на вал Брестской крепости. Есть и свое поле боя.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Думать головой, развивать логическое мышление в условиях настоящего тактического боя. В руках школьников массогабаритное вооружение – винтовки, автоматы, которые стоят на боевом дежурстве в лучших армиях мира.

Как смогла выстоять легендарная Цитадель, кто ее герои и почему защитники не сдавались, умирая, – в теории и на практике. В лагере дети от 14 до 17 лет. На протяжении пяти дней с утра и до самого вечера жизнь строго по расписанию.

Кирилл Герасимчук, ученик средней школы № 25 Бреста:

Мне очень хотелось сюда попасть, потому что я уже был в этом лагере два раза. Воспоминания. Очень хотел попасть. Вот и друга заодно взял.

Главная особенность лагеря и мечта родителей – отказ от гаджетов на весь день. Здесь приучают и к внутренней самодисциплине – относиться с почтением к старшим, уважать ближнего.

Ольга Бурак, методист Молодежного патриотического центра:

Это поколение детей, которые в гаджетах все время находятся, которые оценивают окружающий мир, окружающую мировую обстановку, геополитическую через социальные сети. Мы должны им давать тот заряд, настрой патриотический, который будет формировать в них патриотов, граждан, будущих настоящих граждан, защитников нашей родины, нашей Беларуси.

Леонид Дущинский, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 25 Бреста:

Вот сейчас растут новые ребята. Вот это поколение – если они попадут и будет всестороннее, со стороны государства, со стороны школы, со стороны семьи, со стороны армии, то вот это поколение мы уже не то что не потеряем, а их научим, как воспитывать следующее поколение.