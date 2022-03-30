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Андрей Иванец: вопросы воспитания – личная, персональная ответственность руководителя любого учреждения образования

30 марта 2022 19:35
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Новости Беларуси. Реализация молодежной политики, непрерывность и преемственность патриотического воспитания, сохранение исторической памяти. Эти темы 30 марта обсуждались на совещании идеологического актива Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На мероприятии побывала Лена Мельницкая.  

Андрей Иванец: вопросы воспитания – личная, персональная ответственность руководителя любого учреждения образования-1

Сегодня как никогда важна роль наставника. Отклик и поддержку молодых найдет только тот, кто умеет их слушать и слышать.  

Андрей Иванец: вопросы воспитания – личная, персональная ответственность руководителя любого учреждения образования-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
Сегодня каждый руководитель любого учреждения образования должен понимать: вопросы воспитания – это его личная, персональная ответственность. Эта работа не должна быть формальной, она должна быть живой. Сегодня молодежь очень чувствительна к тому, как с ними выстраивают разговор, диалог. Сегодня молодежь интересует очень много вопросов, и мы должны дать на них ответы. Нам есть на что опереться. Мы действительно сегодня живем в процветающей независимой стране, и каждый должен понимать, что это предмет гордости. Гордости за то, что он родился и живет в Республике Беларусь.  

Чемоданова: «Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодежной политикой». Читайте здесь.  

# Год исторической памяти # общество # Лена Мельницкая # Андрей Иванец # Фотофакт

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