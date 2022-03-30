«Хочется дышать, радоваться каждому дню». Белорусская певица Мишель о музыке, семье и увлечениях

Новости Беларуси. А вы знали, что у нас есть своя, белорусская Мишель? Тогда знакомьтесь. Море позитива и океан нежности – это все о ней. Наша героиня могла бы стать успешной ведущей на радио, узнаваемой актрисой театра и кино и даже известным шеф-поваром, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Но лейтмотивом ее жизни стала музыка. Певица, педагог по вокалу, руководитель вокальной студии БГУ, лауреат и судья международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Сегодня мы заглянули в студию звукозаписи, чтобы понаблюдать за творческим процессом создания будущего хита.

Геннадий Сырокваш, саунд-продюсер:

Очень красивая песня, очень классный вокал, лирический, эмоциональный. С маленькими этническими фишечками, с очень хорошими бэками, очень красивыми. Стильная аранжировка, в контексте очень хорошая песня. Я думаю, что мы ей дадим путь в жизнь.

Мишель, певица:

Эта песня мне очень дорога. На самом деле, когда мне ее предложили, замечательный автор музыки Федор Жиляк и автор слов Наталья Ждан, они мне предложили, я была на отдыхе. Мне сбрасывают демку песни, ее напевал Федор Николаевич. Представляете, у меня закат, море, и я слышу эту песню. Я перезваниваю и говорю: «Это моя песня. Я скоро вернусь, и мы ее сделаем». Особый шарм этой поистине волшебной композиции придает родной язык. Мишель:

Мне очень приятно, что эта песня на белорусском языке. Он абсолютно другой, очень музыкальный язык. Многие говорят, что именно в моем исполнении белорусский язык звучит как-то особенно, лаконично и гармонично. Этот момент мне очень приятен. Сами слова… Мне всегда, когда выбираю песню, нужно прослушать текст, чтобы в нем был смысл, смысловая нагрузка, лирика, какая-то идея, поэтому для меня очень важны слова, музыкальный материал. В этой песне все сложилось. Я очень надеюсь, что она будет долго-долго жить и нравиться нашим слушателям и зрителям. Песня «Зоры» вместе с другими топовыми композициями скоро войдет в новый альбом певицы. Ну а пока исполнительница и саунд-продюсер доводят до совершенства лирическую балладу, мы узнали и о других треках, которые вышли из этих стен.

Геннадий Сырокваш:

С Мишель мы работаем достаточно давно. Она молодая и перспективная исполнительница. Первый раз мы с ней соприкоснулись творчески, когда готовились к отборочному туру «Евровидения» белорусского. Мы записывали с Мишель песню, это по сути ее первая дебютная песня была. Я считаю, что достаточно достойная работа у нас получилась совместная. Мишель:

Участие в «Евровидении» для меня стало очень знаковым. Я помню, что мы в студии очень много проводили времени, много работали. Понять, какой образ, как это исполнить, сделать. Песня слушалась легко, но она была достаточно сложная. Мое участие сыграло очень серьезную роль в моей жизни. Во-первых, я сменила полностью образ на тот момент. Раз уж это новый этап в моей жизни, мне захотелось сменить прическу, образ. В одночасье обрезала длинные волосы под каре, сделала челку и почувствовала себя новым человеком. Для нового конкурса, для нового этапа в своей жизни. Дальше был отборочный тур, та самая минута славы. И снова долгая работа над собой. Больше всего из того времени Мишель запомнилось чувство единства, которое сблизило всех участников.

Мишель:

Я болела абсолютно за каждого участника, потому что все мы друг друга знаем, все друг друга поддерживают. Что мне нравится в наших белорусских артистах, у нас нет злости и конкуренции. Все подходят – давай, держись, покажи эту ноту, выдай класс. И все реально искренне поддерживают теб. Ты выходишь и чувствуешь, что у тебя за спиной стоят профессионалы, которые за тебя просто переживают и хотят, чтобы ты хорошо показал себя. «Евровидение-2018» пролетело, а впечатления и опыт остались. И стали стартом для развития сольной карьеры. Мишель:

Сегодня у нас в проекте две новые песни, название называть не будем. Это будет сюрприз. Мы планируем к сентябрю запустить гастрольный тур по Беларуси. Конечно, будет и в Минске концерт, и по городам Беларуси. Уже с некоторыми есть договоренности. Там будет много авторских песен, которые мы готовим, в том числе и «Зоры». И будут песни на других языках. Так как я являюсь членом жюри многих международных конкурсов в Болгарии, в Румынии, в Молдове, в Македонии, естественно, находясь в той атмосфере, узнаешь их песни, начинаешь понимать язык. Я включила в свой репертуар несколько песен на тех интересных языках балканских. Еще там будет на португальском, на китайском языке песня. Пока предварительное название программы, рабочее, я бы сказала – «О любви на разных языках».

Так что не просто певица – полиглот. Мы прогулялись рядом с государственной филармонией и узнали больше о необычной белорусской селебрити. – Мишель, это ваше любимое место для прогулок в Минске? Мишель:

Да, это одно из моих любимых млих мест для прогулки в Минске, это сквер возле филармонии, сквер имени Владимира Мулявина. Для меня это значимый человек, который внес большущий прорыв в белорусскую культуру, в белорусскую песню, популяризировал наш язык во всем мире. Когда говорят «Песняры», Владимир Мулявин – такая гордость. Очень приятно, что сквер у филармонии, бульвар назван его именем. В филармонии у меня была своя особая история. Я после университета попала в Государственный ансамбль танца. У нас были замечательные гастроли, очень интересные поездки. Я тогда окунулась в коллективную работу, потому что когда ты солист – это все хорошо, но когда ты в коллективе работаешь, это немного другая стезя, другие моменты. Конечно, было очень интересно. Мы были в Китае, объездили более 200 городов КНР. Я учила песни на китайском языке. Там столько маленьких городочков, провинций. И в каждой провинции свои какие-то интересные вещи, вкусы, ароматы, песни, люди даже в провинциях отличаются. Но даже если люди отличаются, то аплодисменты в адрес Мишель звучат неизменно. Другой вопрос – откуда такая любовь к языкам и разным культурам?

Мишель:

Родилась, выросла и училась я в Боровлянах. Я окончила гимназию по лингвистическому классу, поэтому любовь к языкам, в частности к английскому и французскому, у меня была со школы. Когда я начала петь на китайском, у меня появился азарт – я этот язык смогла... Просто хотя бы петь. Я понимаю, что выучить языки очень сложно, но петь и немного понимать. Я бывала в Болгарии, Македонии, в различных странах, где говорят на разных языках. Мне стало просто интересно немного окунуться в их культуру, я свое понимание и любовь к языкам перенесла в творчество. Я выходила в Китае на сцену и только открывала рот, начинала петь – буря оваций. Люди взрывались, они вставали, загорались фонарики. Это так круто и приятно.

А начался роман с творчеством еще в те далекие времена, когда были музыкальные пластинки. Мишель:

Мне рассказывали мои родители, что для того, чтобы меня немного усадить, потому что я была достаточно энергичным ребенком, мне надевали наушники – такие, как в студии сейчас, включали музыкальные сказки на пластинках. И все, ребенок пропадал. Я даже до сих пор помню некоторые из них, с этих пластинок, с этих записей. Раскладывала расчесочки в рядочек, маленькими пальчиками, мне 3-4 годика было, перебирала, как будто это фортепиано.

В четыре года Мишель не взяли в музыкальную школу – девочку смогли принять только в пять лет. Но так как она еще не умела читать, осваивать музыкальную грамоту вместе с нашей героиней пришлось ее родителям. Мишель:

Все подставки, которые были в музыкальной школе в Боровлянах, все были у меня на стуле, потому что я не доставала до клавиш. Конечно, огромная благодарность и моему педагогу по фортепиано Ольге Леонидовне. Самая большая благодарность моим родителям, потому что моя мама была вынуждена ходить со мной на сольфеджио, на фортепиано, записывать это все, разбираться в этом самой, а потом еще мне объяснять, потому что маленький ребенок. Их выдержка, стремление помочь ребенку воплотить свою мечту, они привели меня сначала в эстрадную студию в боровлянской гимназии, она называлась «Орфей». 10 лет я там была солисткой, очень многого мы достигли. Кстати, в филармонию в первый раз я попала именно в студию «Песняров», когда готовилась к конкурсу «Усе мы родам з дзяцінства». Я была еще в школе, мне было 13 лет. Мне казалось, что филармония – это что-то недосягаемое. Потом, через 10 лет, я оказываюсь в ней, но я уже как сотрудник, артист, я выхожу на сцену филармонии, висят афиши. Это такая детская мечта, которая тогда мне казалась несбыточной. Но она осуществилась. К слову, самые близкие люди поддержали будущую артистку сцены и в переломный момент, когда девушка определялась с выбором профессии.

Мишель:

Это очень огромное чудо – моя семья, которая поддержала. Ребенок из маленького медицинского городочка, где практически все династические врачи, я решила стать певицей. И папа с мамой сказали: «Хорошо. Хочешь – пой». И она стала не просто петь, а выигрывать серьезные вокальные баттлы.

Мишель:

Было множество конкурсов, тянулись они с детства. И был один конкурс, я определила, что это будет последнее мое участие. Это был международный конкурс в Молдове. Так получилось, что на следующий год меня пригласили туда в качестве члена жюри. Познакомившись там со всеми представителями из разных стран, меня пригласили потом в Македонию. Я начала готовить участников от Беларуси, так как я в БГУ руковожу эстрадной студией. Очень приятно, похвалюсь, но ниже второго места Беларусь никогда не занимала в конкурсах, где участвовали наши ребята. Всегда показывались очень хорошо, и многие люди говорили: «Какой красивый белорусский язык. Я даже, кажется, понимаю, о чем они поют». Я говорю: «Да, в Беларуси все песни о любви». От участницы до члена международного жюри – Мишель росла как профессионал вместе со своими учениками. Но одно дело – воспитывать чужих детей и совсем другое – заботиться о собственном. Материнство стало самым ярким этапом в жизни нашей героини.

Мишель:

Самое большое мое счастье – это моя дочка Алиса. Это чудо дома встречает с дневником, с большим счастьем. «Мама, у меня сегодня 100 баллов по математике, 100 баллов по русской литературе». Она гордится и старается. Материнство привнесло некоторые коррективы, в том числе в гастрольные графики. Потому что если раньше можно было уезжать на месяц, два, не быть дома, то сейчас сердце очень щемит. Хочется быстрее вернуться или даже взять с собой на какие-то гастроли свою семью. Но как и у самых обычных мамочек, после декретного отпуска у Мишель возникли вопросы к своему внешнему виду. Сбросить ненужные кило и освободиться от лишних переживаний помог тренажерный зал.

Мишель:

После рождения Алисы, конечно, были проблемы с фигурой, но мне очень помог мой тренер замечательный вернуться в хорошую форму. Сейчас тренажерный зал для меня – место для разрядки эмоциональной, потому что я человек слегка эмоциональный. Приходя туда, я пытаюсь взять нагрузку больше, чем они разрешают, чтобы выплеснуть все эмоции, освободить себе место для новых позитивных вещей, мыслей. Очень хорошо просветляется сознание после тренажерного зала, потому что уходит много как негативных, так и положительных эмоций, но они уходят, выходишь и вдыхаешь полной грудью. Думаешь: надо дальше жить, что-то делать, все будет хорошо. Именно после того, как я занялась спортом, я провела параллель. Когда я пытаюсь объяснить ребятам, что нужно петь на опоре и показать им, как это – на опоре, они не понимают, для них это какое-то непонятное облако. Я тогда объясняю, как пловцы делают большие рывки за счет дыхания, как штангисты, как боксеры, борцы – все они делают самые главные рывки на выдохе. Выдох на опоре. Даже в тренажерном зале у меня бывает, что начинаю что-то тяжелое, сложное делать, распеваюсь, чтобы взять ноту на опоре. Люди в спортивном зале обычно не могут понять, что происходит. Вроде девушка занимается, а вроде тут какой-то концерт по заявкам.

Так что стать случайным слушателем Мишель можно даже на тренировке. Ну а кроме штанги и беговой дорожки, поддерживать себя в отличной форме помогает правильное питание. Мишель:

Я очень люблю готовить, но это очень не любит мой муж, потому что готовлю я очень много. Я всегда с огромным удовольствием принимаю гостей. Это различные блюда: и веганские, и ПП, постные блюда, но в то же время я очень люблю курицу, мясо. Иногда очень хочется. Очень люблю выпечку. Готовить тесто – это у меня от мамы. Никогда в детстве я не помню покупного печенья или тортов. Все только мама готовила, это была сказка. Детство – сказка. Папа с нами на велосипедах, на лыжах, мама что-то печет. Мне захотелось это в свою семью привнести. Дочка вместе со мной печет. У нее есть своя кулинарная книга. Вот такое у меня хобби, немного похвастаюсь – разработала авторское меню. В него входят и первые блюда, и различные салаты, огромное количество соусов, в то же время это и большое количество паштетов. Я сама пеку хлеб, причем как дрожжевой, так и бездрожжевой, безглютеновый, полезный. Сбалансированное питание помогает в тренировках. Ведь очень многие продукты нам просто дают энергию. Тогда человеку хочется утром проснуться, зарядиться, сходить на прогулку, необязательно в тренажерный зал. Весна, сейчас можно просто бегать в парке. И очень многие продукты помогают этому, поэтому я разработала такое интересное меню. Скоро в некоторых ресторанах Минска можно будет наблюдать меню, там будет пометочка «от Мишель».