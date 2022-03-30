В Минске прошло совещание идеологического актива. Какие мероприятия в 2022-м будут проходить для молодёжи?

Новости Беларуси. Реализация молодежной политики, непрерывность и преемственность патриотического воспитания, сохранение исторической памяти. Эти темы 30 марта обсуждались на совещании идеологического актива Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятии побывала Лена Мельницкая. Раскрыть свой потенциал, найти дело по душе, учиться, работать – в стране для молодых людей создаются все условия, чтобы не только мечтать, но реализовать амбициозные планы в жизнь.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

2021 год был очень насыщенный. Мы занимались и трудоустройством молодежи. Впервые сделали цифру более 9 500 молодых людей, которых трудоустроили на предприятия Минска. Помимо этого, в рамках 2021 года у нас появилось новое направление деятельности – правовое воспитание молодежи. Мы продолжаем реализовывать проекты, которые были и ранее – «Королева студенчества», «Студент года», «100 идей для Беларуси».

Чемоданова: «Появились новые проекты, которые мы активно развиваем. И эти все проекты связаны с молодежной политикой». Читайте здесь. Участники совещания акцентировали внимание на молодежном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств. Это многофункциональная обучающая площадка, где проходят занятия, соревнования по танцам, театральные постановки и концерты. Гости оценили и международную деятельность университета. Сейчас в нем обучаются около 800 иностранных студентов. Заслуги вуза отметил и Президент.

Юлия Персидская, проректор Белорусского государственного университета культуры и искусств по воспитательной работе:

Самая значимая наша награда этого года – это специальная премия Президента Республики Беларусь за духовное возрождение. За деятельность университета, за патриотические проекты, за патриотическое воспитание студентов.

Любовь и уважение к родной стране основывается на знании национальных традиций, культуры и истории. Из большого количества предлагаемых проектов каждый может найти тот, который не оставляет равнодушным и затрагивает в нем что-то личное.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» Минска:

В 2022 году, в Год исторической памяти, мы уже задумали интересный проект семейный, связанный с историческим наследием, с памятниками. Найти могилы неизвестных солдат в маленьких деревнях, маленьких городках, возложить цветы и рассказать об этом месте. Андрей Иванец: вопросы воспитания – личная персональная ответственность руководителя любого учреждения образования. Читайте здесь.