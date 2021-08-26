«Этот вопрос решается в каждом учреждении». Обязательно ли носить школьную форму?

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, подробнее о школьной форме, обязательно ли ее ношение в школах и какая она должна быть?
Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Я считаю, что школьная форма в школах должна быть. Кроме того, что она дисциплинирует, то это просто красиво. Я посещаю очень много и последних звонков в учреждениях образования. Даже сегодня, когда школьная форма необязательна, многие дети, классы приходят в платьицах, передничках беленьких, с белыми бантиками. Это действительно очень красиво. Сегодня на законодательном уровне определен деловой стиль одежды. Наш концерн «Беллегпром» к каждому учебному году публикует на своих сайтах коллекции, там очень большой выбор одежды как для мальчиков, так и для девочек. Всегда можно что-то подобрать. В любом случае этот вопрос решается в каждом учреждении.
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