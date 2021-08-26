«Этот вопрос решается в каждом учреждении». Обязательно ли носить школьную форму?

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года. К 1 сентября готовятся школы, приводя в порядок классы и получая новые учебники. А родители и дети ходят по магазинам, чтобы купить все необходимое к школе. Какие изменения ждут учителей, учеников, их родителей – узнали в студии программы «Большой город» у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Натальи Проскуровой.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, подробнее о школьной форме, обязательно ли ее ношение в школах и какая она должна быть?