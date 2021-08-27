СК об уголовном деле о превышении полномочий силовиками: по результатам проверки вынесено постановление об отказе

Новости Беларуси. Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело о якобы превышении силовиками полномочий во время массовых беспорядков в августе-сентябре 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе проверки были тщательно изучены доводы обратившихся, проведены судебные и медицинские экспертизы, рассмотрены документы из мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. Собранные доказательства позволяют констатировать: действия правоохранителей при задержании нарушителей во время массовых беспорядков и последующем их содержании в ИВС и ЦИП соответствовали требованиям закона. Избранные силовиками способы были соразмерны и применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке, – сообщает Следственный комитет. Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, провоцируя правоохранителей. Цель таких действий – последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза.
Александр Агафонов, заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Беларуси:
Распространенные экстремистскими деструктивными источниками фейковые заявления о пытках никакого объективного подтверждения не имеют. В том числе это следует и из пояснений самих заявителей. Всем лицам, нуждавшимся в помощи в связи с полученными в ходе массовых беспорядков телесными повреждениями, она оказана бригадами скорой медицинской помощи, а также врачами ЦИП и ИВС. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
В места изоляции правонарушителей в период с 9 по 15 августа 2020 года доставили более 2 000 человек. Из общего количества задержанных с заявлениями о проведении проверки по фактам якобы имевших место противоправных действий со стороны правоохранителей обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей – это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, индивидуальные предприниматели и студенты. Часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.