«Смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом». Как прошла акция «Теперь я первоклашка» Белорусского детского фонда

Новости Беларуси. От канцелярских товаров до школьной формы, а еще сказка и пицца. Настоящий парад сюрпризов и ярких впечатлений получили воспитанники детских домов семейного типа Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал благотворительной акции «Теперь я первоклашка», которую ежегодно устраивает Белорусский детский фонд, в 2021 году прошел в новом формате.

Вместо традиционных визитов с подарками в детские дома организаторы решили устроить для ребят настоящий праздник и перед началом учебного года по полной зарядить позитивом.

13 первоклассников и их семьи в полном составе пригласили в Могилевский областной театр кукол, где до начала представления вручили подарочные наборы.

Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда:

Мы почувствовали поддержку и государственных властей, государственных организаций, отдельных предприятий, граждан. Поэтому наши возможности стали такими, что мы смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом. То есть 54 семейных детских дома получат в начале учебного года, в сентябре, по адресу им привезут подарок.

После представления гостей праздника ожидал еще один сюрприз. На этот раз – вкусный. Утолить голод, который разыгрался после театрального представления, ребятам предложили угощениями.