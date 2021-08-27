Прямой эфир

«Смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом». Как прошла акция «Теперь я первоклашка» Белорусского детского фонда

27 августа 2021 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От канцелярских товаров до школьной формы, а еще сказка и пицца. Настоящий парад сюрпризов и ярких впечатлений получили воспитанники детских домов семейного типа Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом». Как прошла акция «Теперь я первоклашка» Белорусского детского фонда-1

Финал благотворительной акции «Теперь я первоклашка», которую ежегодно устраивает Белорусский детский фонд, в 2021 году прошел в новом формате.

«Смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом». Как прошла акция «Теперь я первоклашка» Белорусского детского фонда-3

Вместо традиционных визитов с подарками в детские дома организаторы решили устроить для ребят настоящий праздник и перед началом учебного года по полной зарядить позитивом.

«Смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом». Как прошла акция «Теперь я первоклашка» Белорусского детского фонда-5

13 первоклассников и их семьи в полном составе пригласили в Могилевский областной театр кукол, где до начала представления вручили подарочные наборы.

«Смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом». Как прошла акция «Теперь я первоклашка» Белорусского детского фонда-7

Ирина Фисюк, директор Могилевского областного отделения Белорусского детского фонда:
Мы почувствовали поддержку и государственных властей, государственных организаций, отдельных предприятий, граждан. Поэтому наши возможности стали такими, что мы смогли сделать подарок в каждый семейный детский дом. То есть 54 семейных детских дома получат в начале учебного года, в сентябре, по адресу им привезут подарок.

После представления гостей праздника ожидал еще один сюрприз. На этот раз – вкусный. Утолить голод, который разыгрался после театрального представления, ребятам предложили угощениями.

# Благотворительная акция

Другие новости рубрики

Все новости
СК об уголовном деле о превышении полномочий силовиками: по результатам проверки вынесено постановление об отказе
27 августа 2021 06:27

СК об уголовном деле о превышении полномочий силовиками: по результатам проверки вынесено постановление об отказе

Лукашенко: крестьян по определению обижать нельзя, они у нас не самые богатые
27 августа 2021 06:24

Лукашенко: крестьян по определению обижать нельзя, они у нас не самые богатые

В школах Минска появились смарт-буфеты. Что это такое и как ими пользоваться?
26 августа 2021 19:20

В школах Минска появились смарт-буфеты. Что это такое и как ими пользоваться?