Туризм в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Начало отпускного сезона – повод поговорить о туризме. Каковы тенденции этого сезона? Изменились ли предпочтения белорусов? Кто приезжает отдыхать в Беларусь и чем удивляют гостей? Об этом говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

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