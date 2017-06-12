Путешественник Милюхин: «Хотите быть гостеприимными? Отмените визы. Хотите денег? Сделайте, как в африканских странах»

Новости Беларуси. Что можно улучшить в туристической сфере Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Милюхин, фотожурналист, путешественник:

Мы уже много лет обсуждаем одну и ту же тему – как нам привлечь туристов. И почему-то мы всегда сталкиваем эту проблему на руководителей туристических фирм, на медицинские центры, на хозяев агроусадеб. На самом деле, развивающиеся успешные страны, в которых хорошо развит въездной туризм – это хорошо сработанная, хорошо выполненная политическая технология. Этим должны заниматься профессионалы. И, если они будут, именно профессионалы, политтехнологи заниматься этой проблемой, тогда не надо будет вот это – то в Интернете, то из «сарафанного радио». Это всё будет делаться автоматически.

Только тогда мы можем рассчитывать на большой приток туристов.

Второй вопрос, хотите быть гостеприимными – отмените визы. Как это сделала Намибия. Прилетаешь туда, отдаёшь паспорт, тебе ставят туда штамп и даже денег не берут. И говорят: «You’re welcome». Если хотите взять денег, сделайте это, как в других африканских странах – не надо заморачиваться с этими бумажками. Написал белиберду в этом миграционном листке, заплатил 50 долларов и гуляй по саванне.