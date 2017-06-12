«Почему на биллборде ребёнок плачет? Кто оплачивает эту рекламу?»: реакция японца на «Заплати алименты»

Новости Беларуси. О том, как иностранцы воспринимают белорусскую социальную рекламу, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Если бы вам надо было рекламировать Беларусь, какую из своих фоторабот Вы представили? Если было бы можно показать только одну фотографию?

Сергей Милюхин, фотожурналист, путешественник:

Закат в Лапичах. Шикарная фотография. Просто вечер, просто красиво, просто – на своей земле. Потому что мы снимаем красивые ролики, но, тем не менее, в это же время, мы едем по городу, я везу японца, он спрашивает: «Почему на биллборде ребёнок плачет?» А я говорю: «Там написано – его папа не заплатил ему алименты».

«А что, от того, что он увидит, он побежит сейчас платить?»

«Нет». «А почему второй ребёнок на биллборде плачет?» «Потому что его папа пьёт». «А почему вы это читаете? Почему это – не дело врачей, судебных исполнителей? Кто оплачивает эту рекламу?» Я говорю: «Мы, налогоплательщики». Он говорит: «Здорово… Но это – неинтересно».