Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Мимо пчеловодов Президент не проходит мимо. Ведь рассказывает всем – он и сам держит пасеку.
– Мы рады вас приветствовать в нашем мини-царстве! Я Королева-пчела и – Трутень.
–Трутень! Он не похож на трутня! А сколько у вас пчел семей?
– 25 семей.
– А у меня 45 в Александрии только и под Минском где-то штук 60. Недавно мед собрали (я проверяю мед), не знаю, сколько у тебя там этих единиц или баллов.
– 32,8 у нас.
– Ну, молодцы, у меня под 35 -36 были. В этом году, говорят, очень хороший мед. Я не знаю, как у вас.
– Да. И у нас в этом году самый лучший.
– У вас такие баночки, я занимаюсь тем, что и вы. Правда, за год я съедаю меда, ну, может, такую вот баночку.
– А мы много съедаем.
– Это плохо, что... Надо мед употреблять.