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Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

13 июля 2020 17:32
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Мимо пчеловодов Президент не проходит мимо. Ведь рассказывает всем – он и сам держит пасеку.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год-1

Мы рады вас приветствовать в нашем мини-царстве! Я Королева-пчела и – Трутень.

Трутень! Он не похож на трутня! А сколько у вас пчел семей?

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год-4

25 семей.

А у меня 45 в Александрии только и под Минском где-то штук 60. Недавно мед собрали (я проверяю мед), не знаю, сколько у тебя там этих единиц или баллов.

32,8 у нас.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год-7

Ну, молодцы, у меня под 35 -36 были. В этом году, говорят, очень хороший мед. Я не знаю, как у вас.

Да. И у нас в этом году самый лучший.

У вас такие баночки, я занимаюсь тем, что и вы. Правда, за год я съедаю меда, ну, может, такую вот баночку.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год-10

А мы много съедаем.

Это плохо, что... Надо мед употреблять.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год-13

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# Пчеловодство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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