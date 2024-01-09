Турецкая пицца пиде. Показываем пошаговый рецепт блюда

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим пиде – это пицца по-турецки. Она отличается от обычной пиццы тем, то что готовится на тонком тесте и имеет вытянутую форму. Для приготовления блюда нам понадобится мука, фарш, сода, орегано, моцарелла, кефир, сахар, перец болгарский, лук зеленый и томатный соус.

Нам нужно 400 граммов муки. 8 граммов соды, соль, растительное масло, щепотка сахара и кефир. Замешиваем тесто. Пиде – традиционное турецкое блюдо. По одной из версий, его история началась на берегах Черного моря в XIX веке. Первооткрывателями считаются пекари, которые в сырую хлебную лепешку начали добавлять начинку. Замешиваем тесто. Оставляем немножко отдохнуть. Понадобится один болгарский перец. Нарезаем соломкой. Режем достаточно мелко, так как готовится лепешка быстро, чтобы успел приготовиться перец.

Также понадобится зеленый лук. Можно использовать лук репчатый, но зеленый лук придаст больше красок. Лук смешиваем с перцем.

Также нам понадобится фарш, заправляем его – добавляем соль и перец. Фарш можно использовать любой. У нас фарш «Домашний» – смесь свиного и говяжьего. Чтобы фарш был более сочным и хорошо распределился по лепешке, добавляем немножко водички. Перемешиваем. Фарш готов. Также понадобится сыр, используем моцареллу – она очень хорошо плавится и классно тянется.

Раскатываем лепешку. Придаем лепешке овальную форму. Раскатываем достаточно тонко. Тесто нежное, хорошо с ним работать. Лепешку выкладываем на застеленный пергаментом противень. Сейчас понадобится томатный соус.

Михаил Анищенко:

Я рекомендую использовать соус томатный «Краснодарский». Это новинка от Минского маргаринового завода торговой марки «ВкуSноВ». Соус томатный «Краснодарский» кисло-сладкий, умеренно соленный, в меру острый, с добавлением натуральных свежемолотых пряностей, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все полезные свойства. Тмин в сочетании с душистым и черным перцем придает соусу приятный запах и аромат. Соус отлично дополнить вкус ваших любимых овощей, гарнира, мясных и рыбных блюд. Попробуйте и другие новинки от торговой марки «ВкуSноВ» – паста томатная, соус томатный «Минский», «Классический» и приправа овощная «Хреновина».

Добавляем томатный соус и смазываем лепешку не до краев, так как края будем немного подгибать. Также понадобится орегано. Орегано – это пряная трава, которая также называется душица. Приправа представляет собой сушеные верхние листочки этого растения.

Также понадобится свежемолотый перец, немного соли. Теперь понадобится фарш, и распределяем по всей лепешке тонким слоем, чтобы быстро приготовилась. Сверху – смесь зеленого лука и перца. Сыром посыпаем обильно, чтобы он покрыл всю начинку. И подгибаем края, чтобы весь сок пиде остался внутри.

Пиде практически готова, остался только выпечь. Ставим ее в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут.