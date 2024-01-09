Приговор по делу о жестоком убийстве ребёнка в Слуцке оставлен без изменений

Татьяна Гракун, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Беларуси: Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда с участием представителей Генеральной прокуратуры рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело об истязании и убийстве малолетнего ребенка, находившегося в беспомощном состоянии и зависимом положении, совершенном группой лиц с особой жестокостью, его родителями. Апелляционная жалоба обвиняемых и их защитников оставлена без удовлетворения. Приговор суда вступил в законную силу.

Трагедия произошла в январе 2023 года. Как установило следствие, ребенок умер в результате сильного удара по голове. До этого ему было нанесено не менее 10 ударов ногами и руками. В момент убийства в квартире были другие дети. Они наблюдали и за тем, как их брата родители морили голодом и жестоко избивали с самого рождения. По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы, оба супруга признаны вменяемыми. Теперь вынесенный им приговор вступил в законную силу, осужденные могут обратиться с прошением о помиловании.