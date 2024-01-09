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Во Дворце Республики состоится церемония вручения специальных премий Президента

09 января 2024 13:48
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Отмечать заслуги людей, главное призвание которых, служить высоким целям! Вот уже долгие годы в нашей стране сохраняется традиция чествования белорусов, которым присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики состоится церемония вручения специальных премий Президента-1

Их имена известны. Указ о присуждении высоких наград глава государства подписал еще до Нового года. Среди награждаемых те, кто своим трудом и духовными стремлениями делает страну сильнее, вносит большой личный вклад в развитие белорусской нации.

Во Дворце Республики состоится церемония вручения специальных премий Президента-4

Во Дворце Республики практически все готово к проведению значимой церемонии. Всего по итогам 2023 года присуждено пять премий Президента «За духовное возрождение». Специальных премий – 10. Бесспорно, их обладатели – профессионалы в своем деле, настоящие патриоты своей страны.

В эти минуты участники церемонии собираются во Дворце Республики. Все подробности – в нашем вечернем выпуске новостей.

# Госнаграды # общество

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