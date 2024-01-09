Во Дворце Республики состоится церемония вручения специальных премий Президента
Отмечать заслуги людей, главное призвание которых, служить высоким целям! Вот уже долгие годы в нашей стране сохраняется традиция чествования белорусов, которым присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их имена известны. Указ о присуждении высоких наград глава государства подписал еще до Нового года. Среди награждаемых те, кто своим трудом и духовными стремлениями делает страну сильнее, вносит большой личный вклад в развитие белорусской нации.
Во Дворце Республики практически все готово к проведению значимой церемонии. Всего по итогам 2023 года присуждено пять премий Президента «За духовное возрождение». Специальных премий – 10. Бесспорно, их обладатели – профессионалы в своем деле, настоящие патриоты своей страны.
В эти минуты участники церемонии собираются во Дворце Республики. Все подробности – в нашем вечернем выпуске новостей.