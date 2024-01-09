В Минске поздравили женщин, которые стали мамами на Рождество

В Минске поздравили женщин, ставших мамами на Рождество. Подарки от общественного объединения «Белая Русь» вручали в родильном отделении 1-й городской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там 7 января появились на свет пять мальчиков и три девочки. У них теперь православное Рождество – двойной праздник. Ну а мамам напоминать об этом будет такая теплая церемония. В семье со звучной фамилией Новокрещенные в Рождество появилась Александра. И это третий ребенок в семье.

Марина Новокрещенная, многодетная мама:

Это очень хорошая традиция, поздравлять женщин с таким знаменательным событием. Если бы в каждой семье было трое и больше детей, было бы очень хорошо.

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» (Минск):

Чудеса делают люди. И то, что благодаря им наша страна прирастает людьми, маленькими человечками, будущим нашей страны, – это очень хорошо. Чтобы каждый день было по 8, а лучше по 10, по 20. И чтобы было побольше многодетных семей, чтобы они все росли здоровенькими на благо нашей любимой Родины, Республики Беларусь.