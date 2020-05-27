Турция с июля возобновляет авиасообщение с Беларусью

Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С июля границы откроют для белорусов, украинцев, китайцев, а также канадцев. Уже с 10 июня Стамбул открывает рейсы в Грецию, Болгарию, Бахрейн и Катар. В последнюю очередь авиасообщение возобновиться с США – американцы смогут приехать в Турцию только с 1 сентября.
В Дубае начали возобновлять экономическую деятельность: открылись кинотеатры, спортзалы и детские центры.
Арабский мир возобновляет экономическую деятельность после карантина
В Иордании снова начали работать некоторые предприятия.