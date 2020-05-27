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Турция с июля возобновляет авиасообщение с Беларусью

27 мая 2020 12:25
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Новости Беларуси. Турция возобновляет международное авиасообщение с 70 странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция с июля возобновляет авиасообщение с Беларусью-1

С июля границы откроют для белорусов, украинцев, китайцев, а также канадцев. Уже с 10 июня Стамбул открывает рейсы в Грецию, Болгарию, Бахрейн и Катар. В последнюю очередь авиасообщение возобновиться с США – американцы смогут приехать в Турцию только с 1 сентября.

Турция с июля возобновляет авиасообщение с Беларусью-4

В Дубае начали возобновлять экономическую деятельность: открылись кинотеатры, спортзалы и детские центры.

Арабский мир возобновляет экономическую деятельность после карантина

В Иордании снова начали работать некоторые предприятия.

# Туризм # общество # Фотофакт

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