Алименты: сколько нужно платить и как взыскать, если человек безработный

Развод – дело затратное, особенно если в семье подрастают несовершеннолетние дети. У родителей, независимо от семейного положения, есть обязанность выплачивать деньги на содержание ребенка – алименты – добровольно или через суд. Александр Костюкевич, юрист:

На одного ребенка – это 25% от дохода, на двоих детей – 33%, на троих и более – 50%.

По общему порядку, алименты начисляются до 18 лет. Право обращения в суд наступает независимо от того, когда был расторгнут брак. Но нередки ситуации, когда лица уклоняются от своих обязательств. Александр Костюкевич:

За предшествующие три года можно взыскать задолженность, но в том случае если будут представлены доказательства, что истец обращался к заявителю по получению материальной помощи на содержание детей, а тот, в свою очередь, не перечислял ничего, уклонялся.

С 1 июля 2020 года изменяется порядок выплаты задолженности по алиментам. Это имеет отношение к должникам, которые не работали или не представили документы, подтверждающие свой заработок. Александр Костюкевич:

Доход определяется на дату исчисления задолженности. Если человек безработный, если с момента последнего трудоустройства прошло не более трех месяцев, то исчисляется по заработной плате, которую он получал. Если на сегодняшний период он безработный и прошло более трех месяцев с момента его увольнения, то тогда средний заработок считается по республике, и он на сегодняшний момент составляет 1200 рублей.

Сейчас математика выглядит так: 50% прожиточного минимума на одного ребенка, 100% – на двоих и 150% – на троих и более. Александр Костюкевич:

Если лицо злостно уклоняется от уплаты алиментов, оно может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 174 Уголовного кодекса РБ, вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.