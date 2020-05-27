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Алименты: сколько нужно платить и как взыскать, если человек безработный

27 мая 2020 08:35
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Развод – дело затратное, особенно если в семье подрастают несовершеннолетние дети. У родителей, независимо от семейного положения, есть обязанность выплачивать деньги на содержание ребенка – алименты – добровольно или через суд.

Александр Костюкевич, юрист:
На одного ребенка – это 25% от дохода, на двоих детей – 33%, на троих и более – 50%.

Алименты: сколько нужно платить и как взыскать, если человек безработный-1

По общему порядку, алименты начисляются до 18 лет. Право обращения в суд наступает независимо от того, когда был расторгнут брак. Но нередки ситуации, когда лица уклоняются от своих обязательств.

Александр Костюкевич:
За предшествующие три года можно взыскать задолженность, но в том случае если будут представлены доказательства, что истец обращался к заявителю по получению материальной помощи на содержание детей, а тот, в свою очередь, не перечислял ничего, уклонялся.

Алименты: сколько нужно платить и как взыскать, если человек безработный-4

С 1 июля 2020 года изменяется порядок выплаты задолженности по алиментам. Это имеет отношение  к должникам, которые не работали или не представили документы, подтверждающие свой заработок.

Александр Костюкевич:
Доход определяется на дату исчисления задолженности. Если человек безработный, если с момента последнего трудоустройства прошло не более трех месяцев, то исчисляется по заработной плате, которую он получал. Если на сегодняшний период он безработный и прошло более трех месяцев с момента его увольнения, то тогда средний заработок считается по республике, и он на сегодняшний момент составляет 1200 рублей.

Алименты: сколько нужно платить и как взыскать, если человек безработный-7

Сейчас математика выглядит так: 50% прожиточного минимума на одного ребенка, 100% – на двоих и 150% – на троих и более.

Александр Костюкевич:
Если лицо злостно уклоняется от уплаты алиментов, оно может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 174 Уголовного кодекса РБ, вплоть до лишения свободы сроком до 1 года.

Алименты: сколько нужно платить и как взыскать, если человек безработный-10

В Беларуси проблема неуплаты алиментов является актуальной – только за прошлый год суды республики рассмотрели больше 13 тысяч дел о взыскании денег в пользу ребенка. В 99% случаев суд удовлетворил требования.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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