«Больше обращают внимание на результат своей работы, чем на время». Плюсы и минусы «удалёнки»

Евгений Шилов, корреспондент:

Сложно назвать профессии, которые не затронула пандемия коронавируса. Пока одни предприятия закупали маски и дезинфекторы, другие отправили сотрудников работать дома. Насколько эффективной оказалась «удалёнка» и станет ли трендом? Пора подвести итоги.

Первыми адаптировались айтишники. Кодить и писать скрипты можно как в open space, так и в квартире. Лишь бы железо и Интернет не подводили.

Не слишком пострадали и интернет-медиа. Собственного контента убавилось, зато на редактуру появилось больше времени. Примеров хватает и сказать, что рабочий процесс в мире замедлился, нельзя. Ведь даже в банках, где безопасность напрямую связана с контролем, сейчас тоже есть пустующие рабочие места.

Людмила Пенькова, заместитель председателя правления банка:

Банк – достаточно специфическая компания, в которой достаточно много конфиденциальной информации. Информации, содержащей банковскую тайну и достаточно много работы с документами. Поэтому когда мы принимали решение, это было непросто и надо было учитывать ряд факторов, в том числе технологических, потому что мы не имели опыта работы с большим количеством сотрудников на «удалёнке». В целом, сотрудники работают достаточно качественно. Более того, увлекаясь какими-то задачами, они уже не торопятся домой. Они уже дома и очень часто решают какие-то задачи даже быстрее.

Отправить часть штата работать дома – лишь полдела. Одних нужно обеспечить ноутбуками, некоторых научить пользоваться видеосвязью, а кого-то постоянно контролировать. Анна Медведева занимается поставками фуд-оборудования и за последние месяцы уже поняла, кто из подчиненных на удалёнке занимается не только работой.

Анна Медведева, заместитель директора компании по оснащению объектов торговли, заведений общественного питания и пищевых производств:

По кому-то видно, что человек от и до в работе, неважно, он находится в офисе или дома. Он постоянно на связи в мессенджерах или по телефону. Кто-то к этому относится чуть с послаблением, то есть иногда кого-то надо искать, ждать долго ответа, а наша работа подразумевает, что ответ должен быть иногда незамедлительным.

Со слов бывалых удалёнщиков, грамотно организовать рабочий день – задача не из простых. Екатерина Шереметьева, бизнес-аналитик:

Ты не можешь разделить отдых и работу, либо, наоборот, ты слишком сосредоточен на работе. Ты сидишь, ты с самого утра уже начал работать, перерыва на обед полноценного у тебя нет, потому что ты сидишь там же, где ты обычно обедаешь, быстренько кушаешь и думаешь о том, как бы мне поскорее приступить к задаче, вернуться. И вечером ты тоже не можешь переключиться, ты все время как будто бы находишься на работе. Очень важно четко это осознавать и ставить границы.

Тем временем, дистанционный формат избавил многих от привычных утренних ритуалов. Каждый день бриться или краситься уже необязательно. То же самое и с общественным транспортом. Екатерина Шереметьева:

2 часа, которые у меня освободились, я могу посвятить занятию спортом. До начала работы я уже потренировалась, могу такая более бодрая приступать к работе и не тратить на это время вечером. Изменения рынка труда налицо. И если переход на удалёнку еще в начале года был вынужденной мерой, теперь может стать долгосрочным решением. Анна Медведева:

Явный плюс в том, что экономится на организации рабочего места, потому что техника, Интернет – это тоже расходы, которые несет наниматель. Сейчас необязательно искать работников в своем районе или городе. Мы можем взять работника, будь он из Бреста либо из области, если он, действительно, квалифицированный, и мы видим результаты его работы. В принципе так, как мы находимся в русскоязычной среде, мы можем взять работника даже проживающего в России или в Украине.

Но есть ряд должностей, которые не могут работать на удалёнке. Директорам или вице-президентам компании работать на удалёнке, на мой взгляд, невозможно. Людмила Пенькова:

Массово для банка перейти на удалёнку не является правильным, это надо очень продумывать. А вот если обслуживать клиента через удаленные каналы и потихонечку замещать физический контакт на удаленный – да, это очень перспективная тема.