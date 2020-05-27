Арабский мир возобновляет экономическую деятельность после карантина

Новости мира. В арабском мире возобновляют экономическую деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Дубае 27 мая открываются кинотеатры, спортзалы и детские центры. При этом, посетителям все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых – социальная дистанция и масочный режим.

В Иордании спустя два месяца карантина свыше 250 тысяч госслужащих готовятся вернуться на свои рабочие места. Уже возобновили работу некоторые предприятия, в ближайшее время откроются мечети и церкви.