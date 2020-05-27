Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Первого пассажира третья линия Минского метрополитена примет уже в этом году. Три станции из четырех первого пускового участка готовы на 95%. На чем будем ездить, и какие новшества ждут пассажиров третьей ветки? В Минском метрополитене, как в машине времени. В подземном царстве наша съемочная группа была полгода назад. За это время станцию «Ковальская Слобода» не узнать.

Владимир Довгаль, заместитель главного инженера СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

Все основные работы завершены. В данный момент ведутся работы по наладке пусковых систем, оборудования. Станция, как и все остальные станции третьей линии, очень сложные в плане инженерии. Более пятидесяти систем. В самые напряженные моменты здесь одновременно трудилось более 200 метростроевцев, чтобы уже к концу года новые станции стали частью общей системы подземки.

Владимир Кузнецов, мастер 2-го участка СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

Производятся работы по монтажу контактного рельса и демонтаж временного рельса. Все это готовится к пусконаладочным работам. Радует глаз и внутренний облик станций. Обшитые металлом колонны, кованые поручни, декоративные розетки. Пять над платформой и одна в вестибюле. Образы солнца, луны, птиц и колеса – символы движения. Ажурное переплетение света, тени и металла создает атмосферу кузнечных традиций.

Владимир Довгаль:

Кроме того, будут еще элементы остекления, где будут использованы рисунки с кузнецами.

Следующая остановка – станция метро «Вокзальная». Самая важная на третьей линии – вместе со станцией «Площадь Ленина» она образует транспортно-пересадочный узел. Пересечь который можно будет как пешком, так и по траволатору.

Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой»:

Выполнено все в стилистике железной дороги. На потолке будут светящиеся огни. В конце платформы установлено древо пути, которое будет являться символом железной дороги. Осталось выполнить только завершающие покрасочные работы, занавесить светильники и, в принципе, платформа готова будет к приему пассажиров.

Особый колорит добавят сотни огней. Они превратят подземку в альтернативу музея современного искусства.

А пока на платформах уже установили прозрачные экраны с автоматическими дверями, предохраняющие пассажиров от падения на рельсы, по железнодорожной магистрали будут курсировать поезда с системой автоведения. Для комфортных поездок локомотивы оборудуют местами для инвалидных колясок и откидными сидениями. Приятный бонус – подзарядка для гаджетов.