Прямой эфир

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»

27 мая 2020 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Первого пассажира третья линия Минского метрополитена примет уже в этом году. Три станции из четырех первого пускового участка готовы на 95%. На чем будем ездить, и какие новшества ждут пассажиров третьей ветки?

В Минском метрополитене, как в машине времени. В подземном царстве наша съемочная группа была полгода назад. За это время станцию «Ковальская Слобода» не узнать.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-1

Владимир Довгаль, заместитель главного инженера СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
Все основные работы завершены. В данный момент ведутся работы по наладке пусковых систем, оборудования. Станция, как и все остальные станции третьей линии, очень сложные в плане инженерии. Более пятидесяти систем.

В самые напряженные моменты здесь одновременно трудилось более 200 метростроевцев, чтобы уже к концу года новые станции стали частью общей системы подземки.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-4

Владимир Кузнецов, мастер 2-го участка СМУ-2 УП «Минскметрострой»:
Производятся работы по монтажу контактного рельса и демонтаж временного рельса. Все это готовится к пусконаладочным работам.

Радует глаз и внутренний облик станций. Обшитые металлом колонны, кованые поручни, декоративные розетки. Пять над платформой и одна в вестибюле. Образы солнца, луны, птиц и колеса – символы движения. Ажурное переплетение света, тени и металла создает атмосферу кузнечных традиций.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-7

Владимир Довгаль:
Кроме того, будут еще элементы остекления, где будут использованы рисунки с кузнецами.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-10

Следующая остановка – станция метро «Вокзальная». Самая важная на третьей линии – вместе со станцией «Площадь Ленина» она образует транспортно-пересадочный узел. Пересечь который можно будет как пешком, так и по траволатору.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-13

Андрей Серафимович, заместитель главного инженера тоннельного отряда №1 УП «Минскметрострой»:
Выполнено все в стилистике железной дороги. На потолке будут светящиеся огни. В конце платформы установлено древо пути, которое будет являться символом железной дороги. Осталось выполнить только завершающие покрасочные работы, занавесить светильники и, в принципе, платформа готова будет к приему пассажиров.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-16

Особый колорит добавят сотни огней. Они превратят подземку в альтернативу музея современного искусства.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-19

 А пока на платформах уже установили прозрачные экраны с автоматическими дверями, предохраняющие пассажиров от падения на рельсы, по железнодорожной магистрали будут курсировать поезда с системой автоведения. Для комфортных поездок локомотивы оборудуют местами для инвалидных колясок  и откидными сидениями. Приятный бонус – подзарядка для гаджетов.

Рисунки с кузнецами и светящиеся огни в стиле железной дороги. Как будут выглядеть станции метро «Ковальская Слобода» и «Вокзальная»-22

Строительство метро не останавливается ни на минуту. На очереди – открытие новых дорог большой скорости.

# Минское метро # общество # Вероника Кудринецкая # Владимир Довгаль # Владимир Кузнецов # Андрей Серафимович # Фотофакт # Строительство

Другие новости рубрики

Все новости
Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет
27 мая 2020 08:06

Где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора мусора в Минске? Эта интерактивная карта поможет

В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП
27 мая 2020 07:53

В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП

Мандариновые оттенки теней и цветная тушь. Какие ещё тренды этого лета в макияже
27 мая 2020 07:48

Мандариновые оттенки теней и цветная тушь. Какие ещё тренды этого лета в макияже