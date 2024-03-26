Кто может бесплатно сделать прививку от клещевого энцефалита? Рассказываем правила вакцинации

Новости Беларуси. С наступлением весны в Минской области активизировались клещи. Уже зафиксированы первые случаи укусов – все в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Членистоногие могут быть переносчиками различных болезней. Поэтому при походе в лес следует выбирать правильную одежду, головной убор и использовать репелленты, а после возвращения проводить осмотр. Группы профессионального риска, а это работники лесхозов, получают прививку от клещевого энцефалита бесплатно. Ее также можно сделать на платной основе. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в два месяца.
Светлана Ольтэ, заведующая поликлиникой Вилейской центральной районной больницы:
Первую и вторую инъекции предпочтительно осуществлять в период с осени по весну. При необходимости вакцинация может быть проведена в любое время года, в том числе и в летний период. Посещение природного очага допускается не ранее чем через две недели после повторной прививки. Первую ревакцинацию проводят однократно через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации, последующие – однократно каждые три года.
После укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в медучреждение, чтобы провести соответствующие тесты. В 2023 году только в Минской области пострадали почти 3 тысячи человек.