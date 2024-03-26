Кто может бесплатно сделать прививку от клещевого энцефалита? Рассказываем правила вакцинации

Новости Беларуси. С наступлением весны в Минской области активизировались клещи. Уже зафиксированы первые случаи укусов – все в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Членистоногие могут быть переносчиками различных болезней. Поэтому при походе в лес следует выбирать правильную одежду, головной убор и использовать репелленты, а после возвращения проводить осмотр. Группы профессионального риска, а это работники лесхозов, получают прививку от клещевого энцефалита бесплатно. Ее также можно сделать на платной основе. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в два месяца.