Прямой эфир

Кто может бесплатно сделать прививку от клещевого энцефалита? Рассказываем правила вакцинации

26 марта 2024 18:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С наступлением весны в Минской области активизировались клещи. Уже зафиксированы первые случаи укусов – все в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Членистоногие могут быть переносчиками различных болезней. Поэтому при походе в лес следует выбирать правильную одежду, головной убор и использовать репелленты, а после возвращения проводить осмотр. Группы профессионального риска, а это работники лесхозов, получают прививку от клещевого энцефалита бесплатно. Ее также можно сделать на платной основе. Курс вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в два месяца.

Кто может бесплатно сделать прививку от клещевого энцефалита? Рассказываем правила вакцинации-1

Светлана Ольтэ, заведующая поликлиникой Вилейской центральной районной больницы:
Первую и вторую инъекции предпочтительно осуществлять в период с осени по весну. При необходимости вакцинация может быть проведена в любое время года, в том числе и в летний период. Посещение природного очага допускается не ранее чем через две недели после повторной прививки. Первую ревакцинацию проводят однократно через 12 месяцев после завершения курса первичной вакцинации, последующие – однократно каждые три года.

После укуса клеща нужно незамедлительно обратиться в медучреждение, чтобы провести соответствующие тесты. В 2023 году только в Минской области пострадали почти 3 тысячи человек.

# Вакцинация # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Дух истории будет сохранён». Как изменится кинотеатр «Победа» после реконструкции?
26 марта 2024 18:14

«Дух истории будет сохранён». Как изменится кинотеатр «Победа» после реконструкции?

Основной этап проекта «Минская смена» проходит в столице. Какие инициативы предложены?
26 марта 2024 18:13

Основной этап проекта «Минская смена» проходит в столице. Какие инициативы предложены?

Лукашенко рассказал о повестке на заседании ВНС: мы движемся в демократическом направлении!
26 марта 2024 18:07

Лукашенко рассказал о повестке на заседании ВНС: мы движемся в демократическом направлении!

Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины
26 марта 2024 18:01

Лукашенко: мне предлагали мины уничтожить. Я говорю: не спешите, посмотрите опыт Украины

Лукашенко поделился подробностями разговора с Путиным во время теракта: мы сутки не спали!
26 марта 2024 17:47

Лукашенко поделился подробностями разговора с Путиным во время теракта: мы сутки не спали!

Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?
26 марта 2024 17:42

Лукашенко: надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит «Крокус»?

«Чёрный дым шёл, жгли людей». Трагическая судьба посёлка Освея в Верхнедвинском районе во время войны
26 марта 2024 17:26

«Чёрный дым шёл, жгли людей». Трагическая судьба посёлка Освея в Верхнедвинском районе во время войны

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»
26 марта 2024 17:25

В Гродно прошёл финал областного отбора участников «Поезда Памяти»

Лукашенко: я не ожидал, что у вас в Гродненской области такое безобразие – проверю на всю катушку!
26 марта 2024 17:11

Лукашенко: я не ожидал, что у вас в Гродненской области такое безобразие – проверю на всю катушку!

МВД: в Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности
26 марта 2024 17:00

МВД: в Беларуси приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности

«Чувство, которое сжирает нас изнутри». Почему человек может притягивать негатив?
26 марта 2024 16:57

«Чувство, которое сжирает нас изнутри». Почему человек может притягивать негатив?

Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое
26 марта 2024 16:54

Хренин: будем защищать страну теми средствами, которые имеются, а есть у нас многое