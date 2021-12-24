Турчин вместе с первоклассниками посмотрел новогоднее шоу: все мысли уходят в сторону, думаешь только о хорошем

Новости Беларуси. С приближением Нового года самые юные жители Минской области все больше окунаются в атмосферу добра и волшебства. Праздничные утренники проходят в каждом регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

И, конечно, по традиции не обошлось без сладких подарков. Для юных артистов подготовили большой торт. По словам учителей и учеников, само новое здание столбцовской школы на 720 мест – это главный подарок всему городу.

– Красиво, в ней хорошие учителя, хорошие классы. – Мне нравится школа, потому что здесь очень много людей, очень добрых людей. Елка очень красивая. – Мне нравится школа, потому что есть много друзей новых.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

От таких встреч напитываешься позитивной энергией, все мысли уходят в сторону, думаешь только о хорошем. И, общаясь с молодежью, ты понимаешь, что у нас великолепная молодежь, талантливая, энергичная, которая хочет что-то делать. И следующее представление… Мы договорились, что в следующем году на большой сцене в Столбцах, на «Дожинках», учащиеся школы покажут нам то, что они к этому времени сделают. Поэтому вообще в канун Нового года это все-таки чудеса, которые воплощаются в жизнь.

В новой школе в Столбцах есть два спортивных зала и бассейн, тренажерный зал, STEM-класс и много других возможностей для образования и развития.