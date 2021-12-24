Подготовили почти 1000 подарков. В Пуховичском районе накануне Нового года для ребят устроили праздник

Новости Беларуси. Подхватили марафон добра и в Пуховичском районе. Старт новогодних мероприятий дали у главной елки города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь прошла программа «Чудеса под Новый год». В празднике приняли участие ребята из всего района.

А еще здесь подготовили почти 1 000 подарков. Их получат дети-сироты, инвалиды, ребята из многодетных семей, а также мальчики и девочки, которые были награждены по итогам областных и национальных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

Дарина Даровская, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:

Ежегодно для учреждений образования Пуховичского района передается Главным управлением по образованию данный символ – символ акции «Наши дети», который мы торжественно несем на всех праздничных мероприятиях города. 28 декабря на базе районного центра культуры состоится новогоднее представление с участием руководства Пуховичского районного исполнительного комитета. В праздничных новогодних подарках, конечно же, конфеты, приятные сладости для наших детей.