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В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»

24 декабря 2021 14:44
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Новости Беларуси. Окунуться в мир волшебства и сказки. В рамках благотворительного проекта «Наши дети» в Московском районе прошло новогоднее представление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»-1

В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год». Выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы района. Получилась настоящая зимняя история с красавицами-елками и веселыми снеговиками.  

В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»-4

Юным зрителям также предложили стать участниками мюзикла и поддержать путешествие по страницам книг.  

В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»-7

Мария Коптель-Степуро, заведующая учебно-методическим кабинетом Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак»:  
Юным зрителям предложили поучаствовать, поддержать героев в их путешествии по книгам и страницам истории Республики Беларусь. В том числе в фойе организована выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя фантазия».  

В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»-10

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:  
Подготовлено великолепное новогоднее представление. Хочу отметить, что около тысячи детей Московского района будут посещать новогодние представления и во Дворце Республики, и в государственном цирке – везде, где проходят новогодние представления.  

В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»-13

На представление собрались более 350 юных зрителей. Это победители районных, городских и национальных конкурсов и олимпиад, а также ребята из многодетных семей, дети-сироты и инвалиды.  

Акция «Наши дети» продлится до 14 января.  

# Новый год # общество # Мария Коптель-Степуро # Татьяна Колядко # Фотофакт

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