В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»

Новости Беларуси. Окунуться в мир волшебства и сказки. В рамках благотворительного проекта «Наши дети» в Московском районе прошло новогоднее представление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Окунуться в мир волшебства и сказки. В рамках благотворительного проекта «Наши дети» в Московском районе прошло новогоднее представление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год». Выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы района. Получилась настоящая зимняя история с красавицами-елками и веселыми снеговиками.
Юным зрителям также предложили стать участниками мюзикла и поддержать путешествие по страницам книг.
Мария Коптель-Степуро, заведующая учебно-методическим кабинетом Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак»:
Юным зрителям предложили поучаствовать, поддержать героев в их путешествии по книгам и страницам истории Республики Беларусь. В том числе в фойе организована выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя фантазия».
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:
Подготовлено великолепное новогоднее представление. Хочу отметить, что около тысячи детей Московского района будут посещать новогодние представления и во Дворце Республики, и в государственном цирке – везде, где проходят новогодние представления.
На представление собрались более 350 юных зрителей. Это победители районных, городских и национальных конкурсов и олимпиад, а также ребята из многодетных семей, дети-сироты и инвалиды.
Акция «Наши дети» продлится до 14 января.