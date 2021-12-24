В Центре дополнительного образования «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год»

Новости Беларуси. Окунуться в мир волшебства и сказки. В рамках благотворительного проекта «Наши дети» в Московском районе прошло новогоднее представление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Центре дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» показали музыкальную сказку «Обыкновенный Новый год». Выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы района. Получилась настоящая зимняя история с красавицами-елками и веселыми снеговиками.

Юным зрителям также предложили стать участниками мюзикла и поддержать путешествие по страницам книг.

Мария Коптель-Степуро, заведующая учебно-методическим кабинетом Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ранак»:

Юным зрителям предложили поучаствовать, поддержать героев в их путешествии по книгам и страницам истории Республики Беларусь. В том числе в фойе организована выставка декоративно-прикладного творчества «Новогодняя фантазия».

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Подготовлено великолепное новогоднее представление. Хочу отметить, что около тысячи детей Московского района будут посещать новогодние представления и во Дворце Республики, и в государственном цирке – везде, где проходят новогодние представления.