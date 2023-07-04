Турчин: «В таких районных центрах и есть истинная Беларусь». Как отметили День Независимости в Минской области?

Новости Беларуси. Минская область масштабно отметила День Независимости. Областной праздник прошел в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На один вечер центр города превратился в большую и яркую выставочную площадку. Значительную часть отвели Вилейщине промышленной. Продовольствие, мебель, высокоточная техника, порошковые краски – продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и поставляется на внешний. Были представлены и изделия ремесленников. А прямо на площади у двух храмов выстроился кортеж из ретромашин.

Очень понравилась сцена, понравилось, как поют люди. И мне все тут понравилось!

Все ждали концерта «Самоцветы», конечно, ради него пришли.

Столько людей в Вилейке, это обалдеть! Я учусь в Минске и, недавно приехав после сессии, я увидела такое количество людей. Я была шокирована. Конечно, сцена, спецэффекты – все это впечатляет.

Столько сегодня детей, именно сюда впервые попала на праздник с детьми. Здорово все организовано, прекрасно. У нас масса положительных впечатлений. В афише вечера – фестиваль музыкальных исполнителей, яркие фотозоны и конкурсы. Особая программа – для самых юных жителей Минской области. Для них подготовили десятки увлекательных активностей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы действительно каждый год встречаем День Независимости нашей страны в разных райцентрах нашей Минской области. Почему? Потому что, на мой взгляд, в таких районных центрах и есть истинная Беларусь. Здесь открытые, отзывчивые люди. И на самом деле очень здорово, что у нас получается устроить для них праздник. Завершился праздник в Вилейке республиканской акцией «Споем гимн вместе». В ней приняло участие руководство области и еще более 200 представителей трудовых коллективов района.