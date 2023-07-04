Турчин: «В таких районных центрах и есть истинная Беларусь». Как отметили День Независимости в Минской области?

Новости Беларуси. Минская область масштабно отметила День Независимости. Областной праздник прошел в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Минская область масштабно отметила День Независимости. Областной праздник прошел в Вилейке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На один вечер центр города превратился в большую и яркую выставочную площадку. Значительную часть отвели Вилейщине промышленной. Продовольствие, мебель, высокоточная техника, порошковые краски – продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и поставляется на внешний. Были представлены и изделия ремесленников. А прямо на площади у двух храмов выстроился кортеж из ретромашин.
Очень понравилась сцена, понравилось, как поют люди. И мне все тут понравилось!
Все ждали концерта «Самоцветы», конечно, ради него пришли.
Столько людей в Вилейке, это обалдеть! Я учусь в Минске и, недавно приехав после сессии, я увидела такое количество людей. Я была шокирована. Конечно, сцена, спецэффекты – все это впечатляет.
Столько сегодня детей, именно сюда впервые попала на праздник с детьми. Здорово все организовано, прекрасно. У нас масса положительных впечатлений.
В афише вечера – фестиваль музыкальных исполнителей, яркие фотозоны и конкурсы. Особая программа – для самых юных жителей Минской области. Для них подготовили десятки увлекательных активностей.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы действительно каждый год встречаем День Независимости нашей страны в разных райцентрах нашей Минской области. Почему? Потому что, на мой взгляд, в таких районных центрах и есть истинная Беларусь. Здесь открытые, отзывчивые люди. И на самом деле очень здорово, что у нас получается устроить для них праздник.
Завершился праздник в Вилейке республиканской акцией «Споем гимн вместе». В ней приняло участие руководство области и еще более 200 представителей трудовых коллективов района.
Финальным аккордом праздника стал яркий фейерверк. Небо над городом окрасилось в цвета государственного флага. Его залпы можно было увидеть в любой точке города.