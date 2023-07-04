«Для нас это новинка». Представитель НАН посетил лагерь «Родничок» в рамках акции «Шаг к успеху»

Новости Беларуси. Разговоры о важном. Информационно-просветительская акция «Шаг к успеху» продолжает путешествовать по региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для школьников – это возможность пообщаться с людьми разных профессий. В этот раз гостей принял Стародорожский район: в оздоровительный лагерь «Родничок» к ребятам приехал заместитель директора по научной работе Института философии Национальной академии наук Беларуси Андрей Дудчик. Встреча прошла в формате диалога. Ее участники узнали больше об Академии наук и поговорили о философии.

Андрей Дудчик, заместитель директора по научной работе Института философии НАН Беларуси:

Важно начинать разговаривать о серьезных вещах с достаточно раннего возраста. И более того, эта тема, я представляю Институт философии, и философия для детей является сегодня одной из приоритетных для нашего института. Мы активно работаем в этом направлении с детьми и молодежью, у нас есть образовательные программы и образовательные мероприятия для самых разных возрастов, начиная от дошкольного возраста и заканчивая старшеклассниками.

Ольга Самсонович, директор оздоровительного лагеря «Родничок» Стародорожского района:

У нас была в 2022 году была такая же, каждый год для нас это новинка, особенно для наших деток. У нас в лагере оздоравливается четыре смены, каждая смена по 18 дней. Оздоравливается 99 человек.