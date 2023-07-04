121 ребёнок родился в Беларуси в День Независимости. Большинство из них – мальчики

Новости Беларуси. Плюс 121. На такое количество выросло население Беларуси в День Независимости. 3 июля в стране родились 59 девочек и 62 мальчика. Больше всего малышей (22) появилось на свет в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской в праздничный день прошло 13 родов. Первый праздничный малыш – девочка Полина – появилась на свет за час до рассвета. Она второй ребенок в семье. Дома сестричку ждет 4-летний брат Тимофей.

Дарья Ермалович, жительница Ш клова: Срок ставили нам еще неделю назад, но Полинка решила, что надо подождать праздник и родиться в День Независимости. Я надеюсь, что она будет такая же сильная, независимая, как наша страна.

Уже традиционно всех молодых мам, которые родили малышей в День Независимости, поздравляют городские власти и общественные организации. Белые розы и средства гигиены от «Белой Руси» – это красивое «спасибо» за самый ценный вклад в развитие страны.

Евгений Дуплевский, председатель Могилевской районной организации «Белая Русь»:

Рождение маленького человека – всегда праздник для семьи, родителей, близких, ну а мы хотим показать, что это праздник не только для них. Это праздник для всей страны. Потому что нет более важной задачи, чем сделать так, чтобы людям, живущим в стране, было комфортно и уютно. Уютно и комфортно – значит, можно рожать детей. И мы хотим, чтобы этого было как можно больше.

Каждое 3 июля эти дети будут отмечать свой день рождения со всей страной. Это тот самый случай, когда фраза «патриотами не становятся, а рождаются» приобретает сакральный смысл.