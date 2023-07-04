«Погибли более 160 человек». Рассказываем трагическую статистику несчастных случаев на воде

Всем известно, что лучший летний отдых – это время, проведенное у воды. Будь то плавание, рыбалка, катание на лодках, катамаранах, гидроциклах или просто загорание на солнце. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

С наступлением купального сезона, особенно если лето выдалось жарким, резко возрастает количество отдыхающих у водоемов. И, к сожалению, так же резко увеличивается количество несчастных случаев на воде. Многие отдыхающие предпочитают вместо окультуренных городских пляжей тихие и далекие от цивилизации места, при этом запрещенные и не оборудованные для купания. Однако статистика показывает, что такой отдых для некоторых часто становится последним. Так, за летний сезон 2022 года на водоемах страны утонули 212 человек, из них 18 – дети. Трагический счет этого лета, к сожалению, также открыт. С начала июня в стране утонули уже более 40 человек. И самое страшное, что среди жертв водной стихии снова есть дети.

Сергей Шуманский:

В оперативных сводках МЧС в графе «утопленники» люди разного возраста, достатка и социального положения. Как говорится, перед смертью все равны. Точные причины всех трагедий уже после тщательно изучают следователи и эксперты. Однако чаще всего даже показаний очевидцев достаточно, чтобы понять, каким образом могли развиваться трагические события: употребление алкоголя, желание на этом фоне показать свои сверхспособности и обычная человеческая беспечность. Одним словом, полное пренебрежение элементарными мерами безопасности. А ведь правила поведения на воде придумали вовсе не для того, чтобы в чем-то ограничить людей на отдыхе. Они, как и ПДД, написаны кровью. И соблюдать их необходимо независимо от того, городской пляж или дикий. Хотя на последних купание в принципе запрещено.

Ребенок утонул в каркасном бассейне, пенсионер упал в реку, мужчина пошел на рыбалку и не вернулся домой. Подростки распивали алкоголь и оказались на дне. Со стартом купального сезона открыта и печальная статистка. И хотя плод девять месяцев живет в воде, а плавание полезно для здоровья, водная среда таит для человека немало опасностей. Утонуть может совершенно любой – от маленького ребенка до подготовленного пловца. А у спасателей не так много времени, чтобы сохранить человеку не только жизнь, но и рассудок.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Многие пытаются заплыть за буйки, думая, что там лучше, комфортнее, меньше людей. Буйки стоят не просто так – они обозначают зоны купания. За буйками дно не проверяется. Если хочется поплавать, плавайте вдоль буйков со стороны берега. Наши спасатели во время обходов это контролируют и делают замечания тем «смельчакам», которые пытаются себя испытать. Любителей пошалить будут наказывать рублем. Согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в размере трех базовых величин. Но это мелочь по сравнению с тем, что такой водный марш-бросок может стоить жизни.

Наглядное свидетельство тому – вот эти кадры. Витебские спасатели извлекли из искусственного водоема тело мужчины. Очевидцы говорят, что он прыгнул в воду и не вынырнул.

А вот тот же день, но уже в Минске. От очевидца в службу 101 поступил звонок. На поверхности Свислочи вблизи улицы Орловской находится тело человека. Им оказался столичный пенсионер. Как и почему мужчина попал в воду, сотрудникам Следственного комитета еще предстоит разобраться. Доподлинно известно, что данный участок акватории запрещен для купания.

Егор Никитенко, главный специалист главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС Беларуси:

Сегодня на территории республики погибли более 160 человек, из них 10 детей. Более 30 % погибших граждан находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасены более 100 человек, 19 детей.

К счастью, некоторых утопленников удается спасти. Так, 23 июня 55-летнего жителя Мозыря сотрудники дежурной смены Гомельского ОСВОДа вытащили из Припяти – заметили, как он начал тонуть. Спасенный хотел переплыть реку. После реанимационных действий мужчину доставили в больницу. В его крови найден алкоголь. А днем ранее переплыть Сож пытался еще один нетрезвый белорус. У него это не получилось. Мужчина начал уходить на дно. Спасатели утонуть не дали, однако виновник водного ЧП, отдохнув, снова кинулся в воду. Пришлось усмирять «человека-амфибию» с нарядом милиции.

Сергей Пригодич, начальник отдела управления по охране правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Напомню, что за распитие алкогольных напитков и пива в не предназначенных для этого местах либо за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 15 базовых величин либо административного ареста. В текущем году для охраны общественного порядка в местах отдыха, в первую очередь расположенных у воды, сотрудниками органов внутренних дел используются беспилотные летательные аппараты. Как показывает статистика, почти каждый, кто погиб на воде, находился под градусом, за исключением лишь, пожалуй, маленьких детей. Потому как подростки все чаще тоже тонут подшофе.