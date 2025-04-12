Более 15 тысяч человек увидят концерт-реквием «Каждый третий»

О значимости подвига предков, сохранения исторической правды и мира в эти дни говорят со сцены Дворца Республики. Масштабный концерт-реквием «Каждый третий» накануне увидели жители Минской области. В зале две с половиной тысячи человек – трудовые коллективы, молодежь и ветераны. Даже мужчины не могли сдержать слез, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первых нот – мурашки по коже. Словно машина времени драматическая постановка перенесла зрителей в тяжелые военные годы, напоминая какую цену наши предки заплатили за Великую Победу. Первый номер – известная композиция «Белоруссия» – гимн мужеству нашего народа. Такая подача затрагивает самые тонкие струны души, заставляя зал по-настоящему сопереживать. Здесь редкие кадры хроники и фотодокументы. Это материалы прокуратуры, которая продолжает расследование уголовного дела о геноциде. Опрошены тысячи свидетелей, обнародованы имена карателей. На большом экране обновленная карта сожженных белорусских деревень. Каждый в зале и на сцене вспомнил о своих предках, которые сражались за мир. И благодарили за возможность жить в свободной стране.

Александра Гайдук, актриса театра и кино, певица:

Мы абсолютно все, каждую песню, каждую ноту, каждое слово пропускаем через себя, через свое сердце. По-другому в таком проекте невозможно, потому что нам хотелось бы донести до зрителей, до людей, что за каждым памятником, за каждым названием улицы в честь героев Великой Отечественной войны стоят не какие-то люди, о которых мы можем забыть. Стоят реальные люди со своими судьбами, со своими историями.