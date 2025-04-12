Более 15 тысяч человек увидят концерт-реквием «Каждый третий»
О значимости подвига предков, сохранения исторической правды и мира в эти дни говорят со сцены Дворца Республики. Масштабный концерт-реквием «Каждый третий» накануне увидели жители Минской области. В зале две с половиной тысячи человек – трудовые коллективы, молодежь и ветераны. Даже мужчины не могли сдержать слез, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С первых нот – мурашки по коже. Словно машина времени драматическая постановка перенесла зрителей в тяжелые военные годы, напоминая какую цену наши предки заплатили за Великую Победу. Первый номер – известная композиция «Белоруссия» – гимн мужеству нашего народа. Такая подача затрагивает самые тонкие струны души, заставляя зал по-настоящему сопереживать.
Здесь редкие кадры хроники и фотодокументы. Это материалы прокуратуры, которая продолжает расследование уголовного дела о геноциде. Опрошены тысячи свидетелей, обнародованы имена карателей. На большом экране обновленная карта сожженных белорусских деревень. Каждый в зале и на сцене вспомнил о своих предках, которые сражались за мир. И благодарили за возможность жить в свободной стране.
Александра Гайдук, актриса театра и кино, певица:
Мы абсолютно все, каждую песню, каждую ноту, каждое слово пропускаем через себя, через свое сердце. По-другому в таком проекте невозможно, потому что нам хотелось бы донести до зрителей, до людей, что за каждым памятником, за каждым названием улицы в честь героев Великой Отечественной войны стоят не какие-то люди, о которых мы можем забыть. Стоят реальные люди со своими судьбами, со своими историями.
Слезы не могла сдержать, потому что у меня два дедушки. Один дедушка, он дошел от Киева до Берлина и, как рассказывал мне, оставил надпись на Рейхстаге. Большую благодарность за чистое небо, за землю, на которой мы живем.
За семь дней концерт-реквием увидят более 15 тысяч человек. Сегодня Дворец Республики соберет гостей из Гомельской области.