В БГПУ открылась уникальная выставка о полководцах операции «Багратион»

Меньше, чем через месяц белорусы отпразднуют еще один, пожалуй, самый важный праздник – юбилей Великой Победы. В преддверии знаковой даты в Белорусском государственном педагогическом университете открылась уникальная выставка, которая расскажет о наступательной операции «Багратион» через истории четырех полководцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стендах фотографии, малоизвестные факты и копии документов. Посетители могут узнать о жизни и боевом пути выдающихся военачальников, которые командовали фронтами, освобождавшими Беларусь. Главные герои выставки – Константин Рокоссовский, Иван Баграмян, Георгий Захаров и Иван Черняховский. Подвиги этих людей стали символом мужества и героизма. Выставка организована в хронологическом порядке, что позволяет студентам и преподавателям шаг за шагом проследить за всеми этапами операции «Багратион» – от первых боев до освобождения городов.

Владислав Вербила, студент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка: Представленная сегодня в нашем университете выставка – это действительно плод кропотливой работы, поскольку собрать всю информацию о полководцах и событиях Великой Отечественной войны – это действительно не так легко. Если вы обратите внимание, можно увидеть, что на стендах у нас там перечислены буквально па дням, какие события происходили. То есть это очень важно нам, даже как историкам, в процессе учебной работы использовать литературу, которую нам сегодня подарили. Это нам в поможет в научной работе, в составлении каких-то статей.

Светлана Коптева, первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:

Важно сочетать всю внеучебную деятельность и, конечно, учебную. Только так мы можем подготовить учителя, учителя-патриота, который не просто знает, как сохранить историческую память. Он в это верит, он это глубоко прочувствовал, а самое главное, что он это передаст подрастающему поколению.

Выставка подготовлена по одноименному альбому, который был создан к 75-летию Победы. Это еще один элемент экспозиции. Каждый желающий может прочесть очерки о жизни и подвигах военачальников, увидеть их личные фотографии, фронтовые снимки, документы военного времени.