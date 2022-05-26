Турчин: «Производитель пожарной техники в нашей стране очень компетентный, очень эффективный»

Новости Беларуси. Перспективы двустороннего сотрудничества, новые возможности импортозамещения и расширение инвестиций. Губернатор Минской области Александр Турчин встретился с Полномочным и Чрезвычайным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Борис Грызлов о БелАЗе: порядка 75-80% объема продукции направляется именно в в Российскую Федерацию. Подробнее.

Стороны обсудили ряд вопросов тесного торгово-экономического взаимодействия. В первую очередь это экспорт и импорт. Так, товарообмен между странами увеличился почти на 30 %. Кроме того, основой сотрудничества станет создание новых предприятий на территориях обеих стран. Сейчас успешно развивается проект по производству стройматериалов в Жодино. В ближайшее время планируют запустить еще одно предприятие по переработке целлюлозы. Россия, в свою очередь, заинтересована в поставках белорусских самосвалов и пожарной техники.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Производитель пожарной техники в нашей стране очень компетентный, очень эффективный. И Борис Вячеславович со мной согласился, потому тема лесных пожаров, как мы видим, в России стоит достаточно остро. Мне кажется, что это один из проектов, который был бы интересен в условиях санкционного давления, ухода брендов, предприятий, в том числе и с рынка Российской Федерации, открывает возможности и для нашего бизнеса.