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Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку

26 мая 2022 21:33
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Новости Беларуси. За бортом фестиваля не останутся традиционные, уже полюбившиеся зрителям форматы. Это конкурсная программа, театральные представления, а также выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельным блоком представлены молодежные развлечения.

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку-1

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Фестиваль в Витебске – это фестиваль с душой. А что такое душа? Душа – это те проекты, в которые мы вкладываем ресурсы, которые реализуются в Витебске. И говорят, что в Витебске необязательно прийти на какой-то билетный концерт, а просто достаточно в это время фестиваля приехать. И ты понимаешь, что на каждом уголке здесь перфоманс, здесь идет какое-то кино, здесь выступают народные коллективы, здесь просто вкусная еда под какую-то легкую музыку. И вот в этом и есть фишка «Славянского базара»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку.

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку-4

Сейчас под них готовится новая open-air площадка – она вместит до 4 000 человек. Здесь состоится концерт «Ритмы лета», а также ночная дискотека с электронной музыкой. Кроме того, в расширенном формате пройдут дни Союзного государства. Особое внимание организаторы уделили тематике Года исторической памяти.

Дрессированные собачки, выступление балета и жонглеров. «Славянский базар» откроется цирковым представлением. Читайте здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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