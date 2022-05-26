Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Фестиваль в Витебске – это фестиваль с душой. А что такое душа? Душа – это те проекты, в которые мы вкладываем ресурсы, которые реализуются в Витебске. И говорят, что в Витебске необязательно прийти на какой-то билетный концерт, а просто достаточно в это время фестиваля приехать. И ты понимаешь, что на каждом уголке здесь перфоманс, здесь идет какое-то кино, здесь выступают народные коллективы, здесь просто вкусная еда под какую-то легкую музыку. И вот в этом и есть фишка «Славянского базара»: Витебск превращается на эту неделю в одну фестивальную площадку.