Как появляются и тиражируются фейки про ситуацию в Украине? Рассказал политолог Лазуткин

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим военную ситуацию вокруг Беларуси, провокации Польши и национал-предателей. В гостях – политолог Андрей Лазуткин и известный писатель Юрий Поляков. «Информационную кампанию они ведут умело»

Григорий Азаренок, СТВ:

И мы видим, что готовили эту информационную махину для Украины давно, потому что как только началась спецоперация, и у них не было времени на раскачку, ничего, но они сразу выпустили такой мощный поток на своих людей. Фейки про Бучу. Но там, если находиться, на этих укропабликах, там просто дурдом самый настоящий. И вот, информационную кампанию они ведут умело. Мы будем надеяться, что скоро все-таки реальность начнет доходить до тех, кто потребляет это вот с лопаты, то, что им дает укропропаганда. Тем не менее. Президент говорит, что мы здесь отстаем. Надо понимать, что там огромные ресурсы, это во-первых, во-вторых, все эти площадки за них, они все будут блокировать их соперников и игра, в принципе, не честная. По их правилам и не в нашу пользу. Тем не менее мы обязаны победить. Президент процитировал Суворова: не числом, так умением. «Украина – это только малая часть этой огромной машины, которая действует везде, во всех бывших постсоветских странах»

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, Президент говорит, что надо развивать, допустим, военную пропаганду. Представьте, вы сидите, развиваете, развиваете. Но война бывает не так часто. А что эта пропаганда делает в мирное время? Реально, когда началась эта спецоперация, там они на третий день разбомбили это ИПсО, которое сидит под Киевом в Броварах и координирует эти военные темы. Но это не дало какого-то эффекта, потому что реально у них вся эта система «Мидзе», она развивалась по всей Восточной Европе. И Украина – это только малая часть этой огромной машины, которая действует везде, во всех бывших постсоветских странах. И ее сила в том, что она не имеет какого-то центра, который можно разбомбить ракетой, и все это замолчит. То есть реально есть какое-то украинское подразделение этой системы, но остальные все части находятся в Польше, в Литве, в Латвии, в Британии в том числе. И они координируются там, из-за рубежа. А Украина просто поставляет им некие факты, там работают специалисты, там делается спецпропаганда, когда они там отснимают какие-то танки, когда они там показывают трупы, когда они там проводят опросы пленных. Григорий Азаренок:

Мариупольский роддом мы помним – просто актеров завезли. «Там просто сидит команда, которая фабрикует эти фейки»