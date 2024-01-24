Более 100 мероприятий провела Минская городская организация ветеранов за 2023 год

«Ветеранские дожинки», праздник пирога, диалоговые площадки и балы для людей золотого возраста. Более 100 мероприятий провела Минская городская организация ветеранов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они принимали активное участие в республиканских благотворительных марафонах, конкурсах и выставках. Сегодня организация объединяет 350 первичных и 9 районных объединений ветеранов. А это более 400 тысяч пожилых людей. Уже определены задачи на 2024 год. Впереди подготовка предстоящих мероприятий к 80-летию со дня освобождения Беларуси.

Андрей Казакевич, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Мы чтим память и подвиг советского солдата, тех людей, которые действительно завоевали нашу с вами свободу и заложили основу для нашей суверенной, независимой Беларуси, которая сегодня идет своим путем и отстаивает. Помимо сохранения исторической памяти, столичная ветеранская организация сегодня – очень приятно отметить – еще славится множеством различных культурных, социальных проектов.

Также ежегодно они участвуют в общественно-политической жизни страны, встречаются с молодежью. Главная задача, которую перед собой ставят наши ветераны, – патриотическое воспитание подрастающего поколения и участие в благоустройстве столицы.