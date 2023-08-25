Должны за электроэнергию 82 тыс. рублей. Минчане создали товарищество собственников, а теперь жалеют

В Беларуси в многоквартирных жилых домах существует две формы управления местами общего пользования: товарищество собственников и ЖЭС. Они отвечают за комфортные условия проживания в доме. Начиная с наличия воды и подачи отопления, до ремонта в подъезде, его уборки и благоустройства, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Создание ТС началось с января 2003 года после принятия постановления Совмина «О мерах по повышению эффективности эксплуатации жилищного фонда, объектов коммунального и социально-культурного назначения и защите прав потребителей коммунальных услуг». Казалось бы, очевидным плюсом ТС является максимальная вовлеченность жильцов в управление общим имуществом. Это должно мотивировать и большую ответственность. Но, как показала практика, есть у такой формы управления и существенный минус. Товарищество собственников – это государство в государстве. И иногда там происходят очень странные процессы. Создать товарищество собственников можно не только на этапе строительства дома, но и после того, как он построен. Проводится общее собрание жильцов, где большинством голосов принимается решение о создании ТС. Затем выбираются председатель и члены правления. Если же большинство проголосовало против – дом обслуживает ЖЭС.

Сергей Шуманский:

Тут стоит обратить особое внимание на то, что основной инструмент принятия всех решений – именно собрание жильцов. Там принимаются все решения, будь то ремонт в подъезде, установка дополнительного оборудования, обсуждаются все текущие вопросы и вносятся предложения, формируется годовой бюджет. Собственники квартир в новостройке по улице Чеботарева о своем товариществе могут говорить часами. Все потому, что атмосфера в ТС сложилась совсем не товарищеская. Большая половина жильцов настаивает на том, чтобы ликвидировать ТС и перейти под обслуживание ЖЭСа. Но на деле оказалось, что сделать это законно совсем непросто.

В столичных новостройках по улице Чеботарева с управдомом воюют.

Инна Нарышкина, местный житель:

У нас не обычное товарищество собственников, а с долгом. С огромным долгом.

Юлия Дорошенко, местный житель:

Чтобы получить какую-то информацию от нашего председателя, мы вынуждены писать бумажки в какой-то почтовый ящик, никакого журнала учета. Видит он наши обращения или не видит? ТС наш не работает в том плане, что мы не видим документацию. Я хотела получить отчет по бухгалтерии, подъехала по юридическому адресу, такой компании я там не нашла.

Ольга Рябова, местный житель:

Все предполагали, что председатель у нас вообще существует номинально. Фиктивный или нет – до конца непонятно, зато ясно одно: долги он оставил, бесспорно, внушительные и самые что ни на есть настоящие. Ольга Рябова:

На март мы должны за потребленную электроэнергию 82 тысячи 185 рублей. Отписка, которую я получила 28 июня по поводу долга УКСу. Здесь указано почти 22 тысячи, это за декабрь и январь. Притом что дом сдался 23 ноября. «Палки в колеса со стороны жильцов». Бывший председатель ТС дома на Чеботарева прокомментировал ситуацию – подробности здесь. Впрочем, история, с которой на горячую линию программы «Решение есть!» обратились собственники квартир по улице Чеботарева, даже не о деньгах. А о человеческой хозяйственности, точнее, как говорят сами жильцы, бесхозяйственности. Чтобы понять весь масштаб проблемы, уверяют местные, начинать рассказ надо с тех пор, когда многоэтажка была еще архитектурным проектом.

Для жильцов дома по улице Чеботарева этот газетный разворот чуть ли не реликвия, а все потому, что здесь, на бумаге, их уже теперешняя собственность ни что иное, как рай среди столичных каменных джунглей. Длинная четыреxсекционная семитажка с приставкой «электро». Для удобства и комфорта жильцов – большая парковка, для отдыxа – общая терраса. Что касается внешнего вида здания, то арxитекторы ориентировались на застройку Партизанского проспекта сталинского периода. А самое главное, что подкупило дольщиков – застройщик обещал возвести дом за один год. Юлия Дорошенко:

Нам предложили эти квартиры по 240-му Указу, мы не предполагали, что так могут поступить с многодетными семьями. Стройка закончилась официально по бумагам 30 сентября 2022 года. Стройка задержалась больше чем на год, сдача дома была обещана 13 ноября 2021 года.

И вот в ноябре прошлого года дом ввели в эксплуатацию, все собственники получили долгожданные ключи. Все, да не все. Получилось так, что Юлия Дорошенко свой крайний платеж за новые квадратные метры гасила деньгами из семейного капитала. На счет застройщика они поступили только в середине декабря, ключи, соответственно, тоже женщина получила в декабре. Квартиры месяц не было, а коммуналка почему-то накапала. Юлия Дорошенко:

Ключей у меня за декабрь не было, а мне прилетает 150 рублей. Я прихожу в РСЦ, говорю: «Почему?» – «Вы же акт подписали. Платите, даже и суд вас не спасет, вы проиграете». Хорошо, я еду в Администрацию Президента. Говорю: «А как быть?» – «Вы же подписали, значит должны платить». Я поехала в УКС и говорю: «Либо мы с вами делаем правильно, либо будем разбираться по-другому». В итоге через пять дней УКСом была оплачена платежка, которую мне начислили, – 150 рублей. Однако на этом злоключения Юлии, а вместе с ней и остальных обитателей дома, не закончились. Жильцам новостройки предстояло решить, кто в доме хозяин. Необходимо было провести голосование и выбрать балансодержателя здания: товарищество собственников или ЖЭС. Инна Нарышкина:

У нас был создан чат нашего дом. Левин такой же собственник, как и мы все. Просто он, как бы сказать, вошел в этот чат и всех дезинформировал, ввел в заблуждение. Рассказал про ТС красивую сказку, он сказал, что у нас будет очень красиво: будут ограждение, шлагбаум и помещение ТС, нашему дому принадлежит 45 %, 10 % принадлежит дому № 18, 45 % – строящемуся дому. Он хотел сдавать это помещение, а средства от сдачи вкладывать в то же озеленение и так далее.

Господина Левина собравшиеся активистки дома по улице Чеботарева и называют источником всех их коммунальных бед. По слухам, именно он привел председателя – Евгения Волкова. Впрочем, как вспоминают собравшиеся, всю работу Левин выполнял сам. Чего никак не могут вспомнить, так это как и когда проходило то самое голосование за ТС. Инна Нарышкина:

Поставили перед фактом: мы в ТС. И показали голубую бумажку – свидетельство о регистрации. Юлия Дорошенко:

УКС назначил собрание на 7-е число. Это был июль 2022 года. ТС было зарегистрировано 5 июля. Уже за два дня до собрания. А 6-го числа, когда УКС позволил нам посмотреть наше жилье, директор УКСа нам сказал, что все, собрания не будет, вы выбрали ТС. Наша реакция была: где, когда и при каких обстоятельствах? Тогда уже полетели в прокуратуру – почему так?

Многие изначально были против товарищества, и, как оказалось, не зря. Ведь теперь жильцы вместе со своим домовладением считаются юридическим лицом – соответственно, обязаны платить за места общего пользования. В итоге зимой за электричество в подъезде насчитывали по 50 рублей с каждой квартиры. Плюс членские взносы. Целевые и вступительные размером в 10 базовых величин. Инна Нарышкина:

Мы люди небогатые, обычные многодетные, лишних денег нет, не забывайте, что у нас еще кредит, у некоторых и коммерческий, а платить кредит нам придется 20 лет. А у меня еще и коммерческий. Как бы там ни было, дом ушел под ТС. Тот самый Волков получил кредит доверия от жильцов. Но ожиданий не оправдал, хотя справедливости ради надо сказать, что кое за что члены ТС его все-таки хвалят. Ольга Рябова:

Мне очень нравилось, как он решает вопросы на месте. Прямо вот здесь, по месту, не где-то там в поле, а здесь конкретно. Он решает вопросы достаточно четко. Но когда его нет, а бывал он здесь очень редко, по контракту у него было четыре часа в неделю рабочих.

Или перехвалили председателя, или времени ему не хватило, чтобы порядок навести, остается лишь догадываться. Контракт закончился, а новые жильцы не подписали. Решили, что никакого председателя им не нужно, как и самого ТС.